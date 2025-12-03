Aktuelle Seite: Home > Sport > Foxes verlieren verlieren in Villach
Der VSV siegt 4:1

Foxes verlieren verlieren in Villach

Mittwoch, 03. Dezember 2025 | 22:37 Uhr
ecdmwrmepumpenvsvvshcbsdtirolalper-5
VSV/Stefan
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die positive Serie des HCB Südtirol Alperia endet in der Villacher Stadthalle: Die Weiß-Roten müssen sich dem EC iDM Wärmepumpen VSV mit 4:1 geschlagen geben. Ausschlaggebend sind zwei Minuten im zweiten Drittel, in denen die Foxes – die zuvor zweimal nur den Pfosten getroffen hatten – gleich drei Gegentreffer kassieren. Bradleys Tor im letzten Drittel reicht nicht aus, um eine Aufholjagd zu starten, und so gehen die drei Punkte an die Österreicher. Die Auswärtstour geht weiter nach Wien, wo am Freitag um 19:15 Uhr die Begegnung mit den Capitals stattfindet (live auf Sporteurope). Am Sonntag um 14:00 Uhr steht dann das Spiel in Budapest gegen FTC Telekom auf dem Programm (live auf TV33).

Der Spielbericht:

Coach Kleinendorst kann auf den kompletten Kader zurückgreifen: Nicht eingesetzt wird der Rückkehrer Di Perna, der dennoch mit dem Team gereist ist. Larcher bleibt hingegen in Südtirol, um für Meran zu spielen.

Die erste Chance des Spiels hat Marchetti, der vor dem Tor einen Fehler der Kärntner Defensive nicht ausnutzen kann. Im ersten Powerplay der Foxes wird es sogar gefährlich: Wallenta vergibt die Großchance auf die Führung. Auf der Gegenseite schießt Gazley aus guter Position daneben, und auch Bradley verzieht, nachdem ihm McClure die Scheibe mustergültig aufgelegt hat. Gegen Ende des Drittels ist der VSV in Überzahl und Harvey verhindert gegen Rebernig den Gegentreffer.

VSV/Stefan

Bozen startet druckvoll ins Mitteldrittel. Gersich trifft nach perfektem Zuspiel von Samuelsson den Pfosten, anschließend verwertet Frigo einen Konter in Unterzahl, eingeleitet von Mantenuto, nicht. Kurz darauf kommt wieder Pech hinzu: McClure trifft aus dem Slot die Unterkante der Latte. Es ist das Vorspiel zum eigentlichen Blackout: In zwei Minuten und elf Sekunden erzielt der VSV drei Tore – zuerst durch Ex-Bozner Helewka, der per Direktschuss das 1:0 in angezeigter Strafe markiert, dann durch Hutchison nach Vorarbeit von Scherbak und schließlich durch Wallenta, der einen von Harvey abgewehrten Rebound nach Walls Schuss verwertet. Coach Kleinendorst nimmt ein Timeout, doch die Foxes haben Mühe, sich zu fangen und entgehen knapp dem vierten Gegentor. Samuelsson bietet sich die Chance zur Ergebniskorrektur, doch er agiert nach einem starken Pass von Frigo zu uneigennützig.

Die Weiß-Roten vergeben zu Beginn des dritten Drittels ein Powerplay, können aber dennoch in der 45. Minute verkürzen: Bradley findet eine Lücke und überwindet Cannata zwischen den Schonern. Eine weitere Überzahl verstreicht ohne Erfolg, und die Zeit läuft gegen die Gäste. Mantenuto trifft erneut die Latte, danach prüft Frigo Cannata. In der Schlussphase setzt Bozen den sechsten Feldspieler ein, doch der VSV-Goalie glänzt mit drei herausragenden Paraden in Folge. Schließlich sorgt Helewka mit einem Treffer ins leere Tor für den endgültigen 4:1-Endstand.

Facebook/HC Bozen – Bolzano Foxes

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 4 – 1

Tore: 29:03 Adam Helewka (1-0); 30:42 Nick Hutchison (2-0); 31:14 Elias Wallenta (3-0); 44:18 Matt Bradley (3-1); 59:49 Adam Helewka EN (4-1)

Torschüsse: 26-37
Strafminuten: 10-8

Schiedsrichter: Smetana, Kainberger / Wimmler, Puff
Zuschauer: 3.041

 

 

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
Kommentare
78
Welchen Weihnachtsbaum bevorzugt ihr: Echt oder künstlich?
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
67
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Kommentare
65
“Wir wollten helfen und wurden kriminalisiert”
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
39
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 