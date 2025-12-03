Foxes verlieren verlieren in Villach

Von: ka

Bozen – Die positive Serie des HCB Südtirol Alperia endet in der Villacher Stadthalle: Die Weiß-Roten müssen sich dem EC iDM Wärmepumpen VSV mit 4:1 geschlagen geben. Ausschlaggebend sind zwei Minuten im zweiten Drittel, in denen die Foxes – die zuvor zweimal nur den Pfosten getroffen hatten – gleich drei Gegentreffer kassieren. Bradleys Tor im letzten Drittel reicht nicht aus, um eine Aufholjagd zu starten, und so gehen die drei Punkte an die Österreicher. Die Auswärtstour geht weiter nach Wien, wo am Freitag um 19:15 Uhr die Begegnung mit den Capitals stattfindet (live auf Sporteurope). Am Sonntag um 14:00 Uhr steht dann das Spiel in Budapest gegen FTC Telekom auf dem Programm (live auf TV33).

Der Spielbericht:

Coach Kleinendorst kann auf den kompletten Kader zurückgreifen: Nicht eingesetzt wird der Rückkehrer Di Perna, der dennoch mit dem Team gereist ist. Larcher bleibt hingegen in Südtirol, um für Meran zu spielen.

Die erste Chance des Spiels hat Marchetti, der vor dem Tor einen Fehler der Kärntner Defensive nicht ausnutzen kann. Im ersten Powerplay der Foxes wird es sogar gefährlich: Wallenta vergibt die Großchance auf die Führung. Auf der Gegenseite schießt Gazley aus guter Position daneben, und auch Bradley verzieht, nachdem ihm McClure die Scheibe mustergültig aufgelegt hat. Gegen Ende des Drittels ist der VSV in Überzahl und Harvey verhindert gegen Rebernig den Gegentreffer.

Bozen startet druckvoll ins Mitteldrittel. Gersich trifft nach perfektem Zuspiel von Samuelsson den Pfosten, anschließend verwertet Frigo einen Konter in Unterzahl, eingeleitet von Mantenuto, nicht. Kurz darauf kommt wieder Pech hinzu: McClure trifft aus dem Slot die Unterkante der Latte. Es ist das Vorspiel zum eigentlichen Blackout: In zwei Minuten und elf Sekunden erzielt der VSV drei Tore – zuerst durch Ex-Bozner Helewka, der per Direktschuss das 1:0 in angezeigter Strafe markiert, dann durch Hutchison nach Vorarbeit von Scherbak und schließlich durch Wallenta, der einen von Harvey abgewehrten Rebound nach Walls Schuss verwertet. Coach Kleinendorst nimmt ein Timeout, doch die Foxes haben Mühe, sich zu fangen und entgehen knapp dem vierten Gegentor. Samuelsson bietet sich die Chance zur Ergebniskorrektur, doch er agiert nach einem starken Pass von Frigo zu uneigennützig.

Die Weiß-Roten vergeben zu Beginn des dritten Drittels ein Powerplay, können aber dennoch in der 45. Minute verkürzen: Bradley findet eine Lücke und überwindet Cannata zwischen den Schonern. Eine weitere Überzahl verstreicht ohne Erfolg, und die Zeit läuft gegen die Gäste. Mantenuto trifft erneut die Latte, danach prüft Frigo Cannata. In der Schlussphase setzt Bozen den sechsten Feldspieler ein, doch der VSV-Goalie glänzt mit drei herausragenden Paraden in Folge. Schließlich sorgt Helewka mit einem Treffer ins leere Tor für den endgültigen 4:1-Endstand.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HCB Südtirol Alperia 4 – 1

Tore: 29:03 Adam Helewka (1-0); 30:42 Nick Hutchison (2-0); 31:14 Elias Wallenta (3-0); 44:18 Matt Bradley (3-1); 59:49 Adam Helewka EN (4-1)

Torschüsse: 26-37

Strafminuten: 10-8

Schiedsrichter: Smetana, Kainberger / Wimmler, Puff

Zuschauer: 3.041