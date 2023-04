Frank schießt die Foxes ins Finale gegen Salzburg

3:2-Sieg in der Sparkasse Arena

Bozen – In einem ausgeglichenen Spiel, was sich auch im Schussverhältnis von 26:27 widerspiegelte, entschied ein Treffer von Kapitän Daniel Frank vier Minuten vor dem Schlusspfiff Halbfinalspiel 5 zwischen dem HCB Südtirol Alperia und den spusu Vienna Capitals. Vor der Rekordkulisse von 6249 Zuschauern stellten die Weißroten in der Serie uneinholbar auf 4:1 und treffen nun im Finale auf Traditionsgegner Red Bull Salzburg.

Das Match.

Coach Glen Hanlon standen wieder Mike Halmo und Mitch Hults zur Verfügung, out Amorosa, Brunner, Glück und Matus (Turnover).

Start nach Wunsch für die Capitals: nach einem Bully-Gewinn zog Posch zog von der blauen Linie ab, die Scheibe wurde im Slot noch abgelenkt und Harvey war geschlagen. Die Weißroten hatten in der Folge zwei Powerplay zur Verfügung, die Capitals hielten die Talferstädter, die sich eigentlich nur durch McClure eine gute Chance erspielten, sein Abschluss landete im Außennetz. Auf der Gegenseite musste der Bozner Goalie zwei Mal hintereinander gegen Zimmer entscheidend eingreifen. Die Hausherren erhöhten das Tempo und setzten die Wiener unter Druck, es dauerte allerdings bis Minute 15 zum ersehnten Ausgleich Steen ließ einen Distanzschuss von Miglioranzi nach vorne abprallen, Halmo reagierte am schnellsten und staubte ab. Gegen Ende des Startdrittels hatten die Gäste zweimal Überzahl und scheiterten mit Bradley und Sheppard an einem glänzend reagierenden Harvey.

Bozner Führung nach knapp zwei Minuten im mittleren Abschnitt: schneller Antritt im Konter von Halmo, Querpass zur Mitte, wo Thomas goldrichtig stand und eindrückte. Die Foxes machten weiter Dampf auf den dritten Treffer, riskierten aber den Ausgleich durch Zimmer, der ein Zuspiel der Hausherren im Slot abfing und aus kürzester Distanz abermals an Harvey hängen blieb. Beim nächsten Powerplay für Bozen lenkte Gazley aus dem Slot ein Zuspiel von Halmo am Kasten vorbei, auf der Gegenseite scheiterte Sheppard aus nächster Nähe am Bozner Torhüter. Thomas hatte den dritten Treffer auf dem Schläger, diesmal verkürzte ihm Steen geschickt den Winkel. Zwei Minuten vor Drittelende erzielten die Capitals den Ausgleich; Harvey wehrte einen Wall-Schuss aus dem Bullykreis ab, Bradley stocherte den Rebound über die Linie.

Beide Mannschaften gingen das Schlussdrittel sehr vorsichtig an und versuchten es vorwiegend mit Schüssen aus der Distanz, die Defensive hatte Vorrang. Bozen tat mehr fürs Spiel: Gazley zielte bei einem Sololauf neben das Wiener Gehäuse, Frattin lenkte einen Blueliner von Culkin gefährlich ab, Steen parierte mit dem Schoner, auch der Versuch von Halmo wurde vom Gästetorhüter abgewehrt, während Harvey einen Abschluss von der rechten Seite von Zimmer sicher blockte. In den letzten Spielminuten suchten die Foxes die Entscheidung: zuerst blieb Miceli an Steen hängen, dann setzte sich Mantenuto im Laufduell gegen Zimmer durch, passte auf Kapitän Frank, der die Scheibe aus kürzester Distanz am gegnerischen Goalie vorbeilenkte. Die Capitals warfen nun alles nach vorne und brachten den sechsten Feldspieler, die Talferstädter schaukelten den knappen Vorsprung über die Runden.

HCB Südtirol Alperia – spusu Vienna Capitals 3:2 (1:1 – 1:1 – 1:0) – Serie 4:1

Die Tore: 01:52 Bernhard Posch (0:1) – 14:39 Mike Halmo (1:1) – 21:43 Christian Thomas (2:1) – 38:12 Matt Bradley (2:2) – 56:08 Daniel Frank (3:2)

Schiedsrichter: Fichtner/Ofner – Riecken/Zgonc

PIM: 4:6

Torschüsse: 26:27

Zuschauer: 6249