Frankfurt und Dortmund trennen sich nach Schlagabtausch 3:3

Freitag, 09. Januar 2026 | 22:37 Uhr
Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund haben sich im ersten Spiel nach der kurzen Winterpause der deutschen Fußball-Bundesliga nach einem späten Schlagabtausch 3:3 getrennt. Mahmoud Dahoud traf am Freitag in der 92. Minute zum vermeintlichen Heimsieg der Eintracht, ehe Carney Chukwuemeka vier Minuten später für den BVB ausglich. Mit Marcel Sabitzer in der Startelf waren die Dortmunder davor durch Maximilian Beier (10.) und Felix Nmecha (68.) zweimal in Führung gegangen.

Der Eintracht gelang durch Can Uzun (22./Elfmeter) und Neuzugang Younes Ebnoutalib (71.) jeweils der Ausgleich. In der Schlussphase köpfelte Dortmunds Nico Schlotterbeck an die Latte, ehe Dahouds abgefälschter Schuss das Ziel fand. Beim 3:3 lieferte Sabitzer die Flanke, Chukwuemeka verwertete mit etwas Glück.

Dortmund bleibt Zweiter, der Rückstand auf den enteilten FC Bayern könnte am Wochenende weiter anwachsen. Frankfurt bleibt Siebenter.

