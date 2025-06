Frankreich nach 2:0 gegen Deutschland in NL auf Platz drei

Von: apa

Frankreich ist mit Platz drei in der Fußball-Nations-League ein versöhnlicher Abschluss gelungen. Die Équipe Tricolore schlug Deutschland am Sonntag in Stuttgart 2:0 (1:0). Kylian Mbappé (45.) und Michael Olise (84.) trafen. Für das DFB-Team, das im Halbfinale Portugal 1:2 unterlegen war, blieb beim Finalturnier in der Heimat nur Platz vier.

Mbappé besorgte eine französische Führung gegen den Spielverlauf. Mit einer schnellen Bewegung versetzte der Stürmer-Star von Real Madrid Joshua Kimmich und erzielte aus kurzer Distanz sein 50. Länderspieltor. Marc-André ter Stegen war mit der Hand noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Stange und Ter Stegen verhindern früheres 0:2

Zuvor war Deutschland spielbestimmend aufgetreten. Florian Wirtz hatte mit einem Stangentreffer Pech (37.). Ein Elfmeter für die DFB-Elf nach Schwalbe von Karim Adeyemi wurde durch den Video Assistant Referee korrigiert (33.). Der VAR meldete sich auch nach dem vermeintlichen Ausgleich durch Deniz Undav. Der Slowake Ivan Kruzliak ahndete einen Bodycheck von Niclas Füllkrug an Adrien Rabiot vor dem deutschen Ballgewinn dann doch (54.) – sehr zum Ärger von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. “Es ist ein Regelverstoß vom Schiedsrichter. Er steht zwei Meter daneben und beurteilt die Szene als kein Foul. Dann geht er raus und guckt sechs Minuten Video. Das ist Themaverfehlung”, sagte Nagelsmann.

Les Bleus hatten in der Folge alles unter Kontrolle und ließen Konterchancen ungenützt. Marcus Thuram scheiterte an der Stange (59.) und an Ter Stegen (70.). Deutschlands Schlussmann, der mit seiner Ersatzrolle in Barcelona unzufrieden ist, konnte sich auch gegen Mbappé auszeichnen (80., 82.). Der x-te Konter aber saß: Olise rollte den Ball nach Mbappé-Querpass ins leere Tor. Den von Didier Deschamps betreuten Franzosen, die Spanien in einem spektakulären Halbfinale 4:5 unterlegen waren, gelang nach zwei Niederlagen zuletzt wieder ein Sieg gegen Deutschland.

DFB-Elf verlor “zu früh die Geduld”

“Ich werde nicht lügen und sagen, dass wir es verdient hatten, heute mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen, aber es hat uns erlaubt, weiterzumachen und besser zu werden”, meinte Deschamps und kritisierte lediglich die Effizienz bei seinem Team. Deutschland haderte. “Wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, hatten die gar keinen Bock zu gewinnen und gewinnen dann trotzdem”, sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich. “In der zweiten Halbzeit haben wir zu früh die Geduld und die Struktur verloren.”