Frankreich und Dänemark im Handball-Männer-EM-Finale

Olympiasieger Frankreich und Weltmeister Dänemark stehen im Finale der Männer-Handball-EM. Die Franzosen, dreifacher Europameister und Bezwinger von Österreich in der Hauptrunde, setzten sich am Freitag in Köln gegen Titelverteidiger Schweden in einem dramatischen Halbfinale mit 34:30 (27:27,17:11) nach Verlängerung durch. Danach schalteten die Dänen Gastgeber Deutschland mit 29:26 (12:14) aus.

Beide Teams kämpfen am Sonntag um den Titel, allerdings legte Schweden Protest gegen die Niederlage ein. Die Skandinavier wähnten sich mit Ablauf der regulären Spielzeit bei 27:26 schon im Finale, doch es gab noch einen direkten Freiwurf für Frankreich. Den verwandelte Elohim Prandi und rettete die “Équipe Tricolore” damit in die Extra-Zeit, wo den Schweden die Luft ausging. Inwieweit der Protest der Schweden Folgen für die Wertung der Partie hat, war zunächst unklar.

Danach lieferten die Deutschen vor knapp 20.000 Zuschauern in der ersten Hälfte eine starke Leistung ab, begannen dann aber zu wanken. Rund 14 Minuten vor Spielende ging Dänemark erstmals mit drei Toren in Führung, und der Olympia-Zweite gab diesen Vorsprung nicht mehr her.