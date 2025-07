Französin Frappart leitet das EM-Finale

Von: apa

Die Französin Stéphanie Frappart leitet das EM-Finale der Frauen am Sonntag in Basel zwischen England und Spanien. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Die 41-Jährige pfiff beim Turnier bisher drei Spiele, sie gilt als bekannteste Schiedsrichterin der Welt. 2020 leitete sie als erste Frau ein Champions-League-Spiel der Männer, 2022 folgte die Premiere bei der Männer-WM in Katar beim Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica.