Aktuelle Seite: Home > Sport > Französin Pin Gesamtsiegerin der F1 Academy
Pin lässt sich als Siegerin feiern

Französin Pin Gesamtsiegerin der F1 Academy

Sonntag, 23. November 2025 | 02:27 Uhr
Pin lässt sich als Siegerin feiern
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CLIVE ROSE
Schriftgröße

Von: apa

Die 21-jährige Französin Doriane Pin ist die Gesamtsiegerin der F1 Academy. Der Mercedes-Pilotin aus dem Team Prema Racing, die am Vortag das erste Rennen beim Saisonfinale in Las Vegas gewonnen hatte, reichte am Samstag (Ortszeit) ein fünfter Platz. Der Tagessieg ging an die US-Amerikanerin Chloe Chambers (Campos). Die 18-jährige Österreicherin Emma Felbermayr, die im Juni in Montreal einen Sieg eingefahren hatte, landete auf den Rängen neun und zwölf.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
55
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
48
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
Kommentare
29
In Italien im Wald lebender Familie droht Sorgerechtsverlust
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
Kommentare
21
US-Friedensplan für Ukraine wohl aus dem Russischen übersetzt
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Kommentare
21
Carabinieri zeigen in Meran Schweizer Touristen an
Anzeigen
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
So werden Südtiroler Betriebe stark für die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 