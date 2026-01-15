Französischer Doppelsieg beim FIS Telemark Weltcup in Carezza Dolomites

Von: mk

Karersee – Theo Sillon und Laly Chaucheprat aus Frankreich haben am Donnerstag das zweite Sprint-Rennen des FIS Telemark Weltcups auf der Masarè Piste am Karerpass gewonnen. Nach Platz zwei am Mittwoch musste sich Lokalmatador Raphael Mahlknecht (Völs) dieses Mal mit Rang sieben begnügen.

Am Mittwoch wurde bei der Siegerehrung zwei Mal die Schweizer Hymne gespielt – 24 Stunden später ertönte an der Franzin Alm zwei Mal die Marseillaise. Bei den Männern war Theo Sillon nicht zu schlagen. Der 26-Jährige bewältigte die beiden Durchgänge in 1.57,67 Minuten und war 0,65 Sekunden schneller als Mittwoch-Sieger Nicolas Michel. Rang drei belegte mit Yoann Rostolan ein weiterer Rennläufer der starken französischen Nationalmannschaft. Für Sillon war es der zweite Weltcupsieg seiner Karriere, der erste im Sprint.

„Ich bin sehr glücklich, vor allem, weil ich mich in der vergangenen Saison schwer am Knie verletzt habe und nun mein Comeback gebe. Ob Carezza Dolomites ein Klassiker ist? Absolut! Ich komme immer sehr gerne hierher, die Berge, der Schnee, es ist alles super“, sagte Sillon, der im vergangenen Jahr als Dritter bereits einmal am Fuße des Rosengartens am Podium gestanden war.

Mahlknecht fällt zurück

Rang sieben wurde es am Ende für Raphael Mahlknecht. Laufmäßig wäre der 24-Jährige sogar an dritter Stelle gelegen, doch zwei Strafsekunden in der Entscheidung beim Sprung aufgrund Nichterreichens der Mindestlänge verhinderten den zweiten Podestplatz innerhalb von 24 Stunden. Dementsprechend enttäuscht war Mahlknecht auch: „Insgesamt fällt das Fazit nach dem Heimweltcup schon positiv aus, aber das heutige Rennen wurmt mich. Leider hat es nicht gereicht, um neuerlich in die Top3 zu fahren. Mein Ziel heuer ist es, weiter vorne mitzufahren. Und irgendwann die Schweizer und Franzosen zu schlagen.“

Bei den Damen jubelte Laly Chaucheprat. Die 27-Jährige blieb in 2.09,80 Minuten unter der 2.10-Minuten-Marke und feierte ihren vierten Weltcuptriumph. Auf die zweitplatzierte Goril Strom Eriksen (Norwegen) hatte Chaucheprat einen relativ großen Vorsprung von 2,93 Sekunden. Lea Lathion, die Siegerin vom Mittwoch, wurde Dritte. Der Rückstand der Eidgenossin auf die Tagessiegerin betrug 3,60 Sekunden.

„Es ist mein erster Weltcupsieg hier in Carezza Dolomites. Eine Piste, die ich anfangs nicht unbedingt mochte. Aber seit dem vergangenen Jahr, als ich einmal zweite wurde, hat sich das geändert. Neben den Rennen kümmere ich mich heuer um ein zweites Projekt. Ich drehe einen Dokumentarfilm über mich und den Telemarksport und möchte so einen Beitrag leisten, um unsere Sportart zu promoten“, sagte Chaucheprat im Anschluss an die Siegerinnenehrung.

Das Fazit der Veranstalter

Ein ausgezeichnetes Debüt als Rennleiter gab beim FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites Stephan Vieider, der die beiden Renntage mit seinem Team souverän abwickelte. Dementsprechend positiv fiel auch sein Fazit aus. „Wir waren nun zum vierten Mal Gastgeber des FIS Telemark Weltcups und wir haben uns auch in diesem Jahr noch bei kleinen Details verbessert. Es ist alles reibungslos über die Bühne gegangen und auch das Wetter hat eigentlich recht gut mitgespielt. Die Athletinnen und Athleten haben herausragende Leistungen gezeigt, zu denen man nur gratulieren kann. Die Rennpiste war in einem sensationellen Zustand – so wie es auch alle anderen Pisten in unserem Skigebiet sind. Ein großes Dankeschön geht an unser Team und an die vielen Freiwilligen, die gemeinsam mit unseren Partnern und Sponsoren diesen FIS Telemark Weltcup überhaupt erst ermöglicht haben“, sagte Vieider im Rahmen der abschließenden Siegerehrung.

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites 2025/26 – Ergebnisse 2. Sprintrennen

Frauen:

1. Laly Chaucheprat FRA 2.09,80

2. Goril Strom Eriksen NOR 2.12,73

3. Lea Lathion SUI 2.13,40

4. Camille Bourbon FRA 2.16,19

5. Anne Katharina Kessler GER 2.20,12

Männer:

1. Theo Sillon FRA 1.57,67

2. Nicolas Michel SUI 1.58,32

3. Yoann Rostolan FRA 1.58,60

4. Timo Walser SUI 1.59,51

5. Charly Petex FRA 1.59,64