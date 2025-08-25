Franzose Gaudu gewinnt dritte Vuelta-Etappe

Von: apa

Der Franzose David Gaudu hat die Topfavoriten im Bergaufzielsprint der dritten Vuelta-Etappe von San Maurizio Canavese nach Ceres (134,6 km) düpiert. Der Groupama-Profi gewann nach cleverer Fahrweise im kurvigen Finale vor Ex-Weltmeister Mads Pedersen und dem Gesamtführenden Jonas Vingegaard. Der 28-Jährige feierte seinen dritten Vuelta-Tagessieg, die ersten hatte er 2020 geholt. Felix Gall wurde am Montag zeitgleich mit dem Sieger 52.

Im Gesamtklassement ist der Osttiroler Kapitän des Decathlon-Teams mit 16 Sekunden Rückstand 25. Sonntag-Sieger Vingegaard liegt nun zeitgleich mit Gaudu an der Spitze. Dem Visma-Rennstall des favorisierten Dänen wurden in der Nacht auf Montag mehrere Räder aus einem Team-LKW gestohlen. Die nach dem Verletzungsaus von Axel Zingle nur noch sieben Fahrer konnten die nächste Italien-Etappe teils mit Ersatzmaterial aber planmäßig bestreiten. Laut Medienberichten sollen 18 Räder entwendet worden sein. Der Rennstall bestätigte die Zahl nicht, gab aber an, dass einige der gestohlenen Räder in einem Gebüsch schnell wiedergefunden worden seien. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Patrick Gamper gehörte der vierköpfigen Ausreißergruppe des Tages an. Der Tiroler aus dem Jayco-Team fiel wie ein Begleiter aber nach dem ersten langen Anstieg wieder zurück ins Feld. Der letzte Ausreißer wurde rund 20 km vor dem Ziel gestellt und es kam wie erwartet zur Sprintentscheidung einer großen Gruppe. Auftaktetappensieger Jasper Philipsen war im langgezogenen Schlussanstieg chancenlos. Zum Abschluss des Auslandsauftakts der Spanien-Rundfahrt geht es am Dienstag von Susa über mehr als 200 km und drei Bergwertungen ins französische Voiron. Von dort aus erfolgt der Transfer auf die iberische Halbinsel.