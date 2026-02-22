Aktuelle Seite: Home > Sport > Freeski-Superstar Eileen Gu holt Gold in der Halfpipe
Eileen Gu gewann ihre dritte Medaille

Freeski-Superstar Eileen Gu holt Gold in der Halfpipe

Sonntag, 22. Februar 2026 | 12:53 Uhr
Eileen Gu gewann ihre dritte Medaille
APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Freeski-Superstar Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien doch noch ihre ersehnte Goldmedaille gewonnen und ihre Kritiker verstummen lassen. Die 22-jährige Chinesin setzte sich im Halfpipe-Finale vor ihrer Landsfrau Fanghui Li und Zoe Atkin aus Großbritannien durch und holte ihren insgesamt dritten Titel bei Olympia. Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zweimal triumphiert. In Livigno gab es zuvor jeweils Silber im Big Air und Slopestyle.

Nach einem Sturz zum Auftakt demonstrierte Gu im zweiten und dritten Durchgang ihre ganze Klasse. Die gebürtige US-Amerikanerin sprang fast vier Meter hoch in die Luft und überzeugte mit sehenswerten Tricks. Nach dem Rennen sank sie in den Schnee, dann fiel Gu ihrer Mutter in die Arme. “Ich habe es geschafft”, sagte sie mit den Tränen in den Augen in die Kamera. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freeski und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Kommentare
67
Letztes Mitglied der „Puschtra Buibm“ gestorben
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
61
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Kommentare
53
Winterspiele sorgen für Verzögerungen auf Pustertaler Straße
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Kommentare
39
Blutige Nächte in Norditalien: Die Bären sind erwacht
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Kommentare
32
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 