Fritz nach Sieg gegen Zverev erstmals im ATP-Finals-Endspiel

Von: apa

Der US-Amerikaner Taylor Fritz steht erstmals im Endspiel der ATP Finals. Der 27-Jährige bezwang am Samstag in Turin den Deutschen Alexander Zverev 6:3,3:6,7:6(3). Im Finale am Sonntag trifft der US-Open-Finalist auf den topgesetzten Favoriten Jannik Sinner oder Casper Ruud. Der Italiener und der Norweger stehen einander am Samstagabend (20.30 Uhr) im zweiten Semifinale gegenüber.

Der Weltranglistenfünfte Fritz besiegte Tokio-Olympiasieger Zverev im zwölften Duell zum siebenten Mal bzw. zum vierten Mal en suite. Heuer hatte der US-Amerikaner gegen die gleichaltrige Nummer zwei der Welt auch schon in Wimbledon und bei den US Open die Oberhand behalten. “Es war hart im zweiten und dritten Satz. Gegen Sascha kann es sich immer sehr schnell drehen. Aber ich vertraue meinem Spiel und meinem Level momentan einfach, auch gegen die Topgegner”, sagte Fritz. Der Rechtshänder ist der erste US-Amerikaner im Finale des Abschlussturniers der besten acht Spieler der Saison seit James Blake 2006.