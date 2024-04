Fünf Salomkanuten des SCM paddeln auf der Brenta um Tickets

Meran – Für fünf Salomkanuten des SC Meran/Raika-Torggler stehen ab morgen drei wichtige Kanu-Wochenenden auf dem Programm. Morgen wird auf der Brenta in Valstagna im Suganertal in der allgemeinen Klasse um die Tickets für die EM und die ersten drei Weltcups gepaddelt und in der U23 und U18 um die Tickets für die WM und EM im Kanuslalom.

Am kommenden Wochenende geht die Quali beim ECA-Cup und Weltranglisten-Kanuslalom im Kunstkanal von Tacen vor den Toren der slowenischen Hauptstadt Laibach weiter. Am letzten Wochenende im April wird die Quali beim internationalen Kanuslalom in Ivrea (Piemont) beendet. Mit von der Partie sind vom SC Meran/Raika-Torggler im Kajak-Einer Carolin Schaller (26) in der allgemeinen Klasse, Tamara Drescher (20) in der U23 sowie Annika Zoe Senoner (16), Elina Schlechtleitner (16) und Marian Drescher (15) in der U18.

Das erste Quali-Rennen ist am Sonntag in Valstagna der erste Durchgang des nationalen Kanuslaloms. Besonders viel vorgenommen haben sich in dieser Saison Carolin Schaller aus Augsburg, die seit einigen Jahren für den SC Meran paddelt, und Tamara Drescher aus Meran.

“Mein Ziel dieses Jahr ist, in die Nationalmannschaft Italiens zu kommen. Ich fühle mich gut vorbereitet und habe auf den Strecken, auf denen wir die Quali fahren, viel trainiert. Ebenso habe ich in diesem Winter nochmal deutlich mehr für die Quali trainiert”, sagt Carolin Schaller, die im letzten Jahr beim Weltranglisten-Kanuslalom auf der Passer im Kajak-Einer den tollen zweiten Platz herausgepaddelt hat.

Ebenso hohe Ziele hat sich Tamara Drescher gesteckt. “Meine Ziele für die nächsten Rennen sind, mich im Kajak-Einer für die EM und die WM der U23 zu qualifizieren, aber auch bei den jeweiligen Rennen gut abzuschneiden. Ich bin dieses Jahr gut vorbereitet und habe viel Zeit auf den wichtigen Flüssen verbracht, trotzdem wird es natürlich immer spannend”, glaubt Tamara Drescher.

Neben Schaller, Tamara Drescher, Annika Zoe Senoner, Elina Schlechtleitner und Marian Drescher nehmen auch noch in der U16 Lars Aaron Senoner im Kajak-Einer und im Canadier-Einer sowie Christian Stocker, Sara Furlan, Eva Haller und Jakob Tribus im Kajak-Einer sowie Jakob Vicentini im Kajak-Einer der U14 am nationalen Kanuslalom in Valstagna teil.