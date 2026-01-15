GAK gibt Fofana in die Serie A zu Lecce ab

Von: apa

Fußball-Bundesligist GAK hat Mittelfeldspieler Sadik Fofana an den italienischen Erstligisten US Lecce abgegeben. Damit hat es erstmals seit der Neugründung des Clubs 2010 ein Spieler in eine europäische Topliga geschafft. Lecce ist aktuell 17. der Serie A. Fofana wechselte vor einem Jahr ablösefrei aus Leverkusen nach Graz. Nun soll der GAK für den 22-jährigen gebürtigen Deutschen und Nationalspieler Togos eine mittlere sechsstellige Summe kassieren.

Laut GAK-Sportdirektor Tino Wawra unterstreicht der Transfer die positive Entwicklung des Vereins “und zeigt, dass wir mittlerweile auch bei internationalen Topklubs am Radar sind”.