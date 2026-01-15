Aktuelle Seite: Home > Sport > GAK gibt Fofana in die Serie A zu Lecce ab
Fofana (rechts) verlässt den GAK

GAK gibt Fofana in die Serie A zu Lecce ab

Donnerstag, 15. Januar 2026 | 11:08 Uhr
Fofana (rechts) verlässt den GAK
APA/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA/STEFAN ADELSBERGER
Von: apa

Fußball-Bundesligist GAK hat Mittelfeldspieler Sadik Fofana an den italienischen Erstligisten US Lecce abgegeben. Damit hat es erstmals seit der Neugründung des Clubs 2010 ein Spieler in eine europäische Topliga geschafft. Lecce ist aktuell 17. der Serie A. Fofana wechselte vor einem Jahr ablösefrei aus Leverkusen nach Graz. Nun soll der GAK für den 22-jährigen gebürtigen Deutschen und Nationalspieler Togos eine mittlere sechsstellige Summe kassieren.

Laut GAK-Sportdirektor Tino Wawra unterstreicht der Transfer die positive Entwicklung des Vereins “und zeigt, dass wir mittlerweile auch bei internationalen Topklubs am Radar sind”.

