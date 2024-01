Gastgeber triumphieren beim Juniorenweltcup in Latsch

Latsch – Auf der 976 Meter langen Gumpfrei-Bahn in Latsch stand an diesem Wochenende die dritte Etappe des FIL Juniorenweltcups im Naturbahnrodeln auf dem Programm. In allen drei Rennen setzten sich die Gastgeber durch.

Italien war beim Juniorenweltcup in Latsch nicht zu schlagen: Bei den Herren setzte sich mit Bestzeit in beiden Läufen Alex Oberhofer klar durch. Trotz eines schweren Fehlers in der Zielkurve feierte der Lokalmatador in 2.04,96 Minuten seinen zweiten Saisonsieg, vor dem Slowenen Ziga Kralj (+0,67 Sekunden) und Hannes Unterholzner (ITA/+1,11). In der Gesamtwertung liegen Oberhofer und Kralj vor dem letzten Rennen mit je 270 Punkten gleichauf an der Spitze, vor Unterholzner (201).

Im Einsitzer der Damen lieferten sich Riccarda Ruetz (AUT) und Jenny Castiglioni (ITA) einen packenden Zweikampf. Nach dem ersten Durchgang führte Ruetz knapp vor Castiglioni, im Finallauf konterte die Lokalmatadorin und verdrängte Ruetz um 0,03 Sekunden von der Spitze. Für Castiglioni war es der erste Saisonsieg, der dritte Sieg im Juniorenweltcup insgesamt. Platz drei ging mit 1,11 Sekunden Rückstand an Sarah Schiller (GER). Mit 285 Punkten führt Ruetz die Gesamtwertung an, vor Castiglioni (255) und Tina Stuffer (ITA/215).

Das Doppelsitzerrennen am Samstag gewannen Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), die sich in Abwesenheit der Verfolger Jakub Mercak/Jan Janosek (CZE) vorzeitig auch den Sieg im Gesamtweltcup gesichert haben.

Der Juniorenweltcup biegt in die Zielgerade ein, Ende des Monats (27./28. Januar) steht in Umhausen (AUT) das große Finale auf dem Programm. Den Abschluss bilden die Juniorenweltmeisterschaften im Februar in Winterleiten (AUT).

Top 3 Einsitzer Herren

1. Alex Oberhofer (ITA), 2.04,96 Minuten

2. Ziga Kralj (SLO), +0,67 Sekunden

3. Hannes Unterholzner (ITA), +1,11

Top 3 Einsitzer Damen

1. Jenny Castiglioni (ITA), 2.07,60 Minuten

2. Riccarda Ruetz (AUT), +0,03 Sekunden

3. Sarah Schiller (GER), 1+11