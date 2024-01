Gegen Nabot und Taylor ist kein Kraut gewachsen – Mahlknecht Vierter

Carezza – Mit zwei weiteren packenden Sprint-Rennen ist die zweite Ausgabe des FIS Telemark Weltcups Carezza Dolomites am Donnerstag zu Ende gegangen. Der Franzose Elie Nabot und die Britin Jasmin Taylor konnten dabei das Double feiern, denn wie schon am Mittwoch ließen sie ihre Konkurrenten hinter sich. Südtirols Lokalmatador Raphael Mahlknecht unterstrich seine herausragende Form mit einem vierten Rang.

Das zweite Sprint-Rennen der Herren wurde vom französischen Team dominiert. Unter den schnellsten sechs Telemarkern finden sich nämlich gleich fünf Athleten aus Fankreich. Allen voran Elie Nabot, der den Grundstein für seinen zweiten Sieg innerhalb von 24 Stunden im ersten Durchgang legte. Seinen Vorsprung verwaltete der 26-Jährige in der Entscheidung geschickt und setzte sich am Ende ohne zusätzliche Strafsekunden mit einer Zeit von 1.59,59 Minuten durch. Damit blieb er als einziger Teilnehmer unter der Zwei-Minuten-Marke. Am nächsten kam Nabot dessen Teamkollege Noe Claye, der sich von Rang fünf auf den zweiten Platz verbesserte – mit einem Rückstand von 1,85 Sekunden. Dritter wurde ebenfalls ein Telemarker aus Frankreich, nämlich Charly Petex (+2,81).

Nach seinem zweiten Platz am Mittwoch musste sich Raphael Mahlknecht am Donnerstag mit dem vierten Rang zufrieden geben. Zwar machte der 21-Jährige aus Völs im zweiten Durchgang zwei Positionen gut, doch auf das Podium fehlten dem Südtiroler immer noch satte zwei Sekunden. „Mit dem ersten Lauf bin ich nicht zufrieden, im zweiten ist es dann wesentlich besser gegangen, da konnte ich wieder voll attackieren. Alles in allem fällt mein Fazit nach dem Heimweltcup aber sehr positiv aus – Rang zwei am Mittwoch war natürlich ein Höhepunkt und ich hoffe, dass ich die vielen guten Dinge, die ich hier zeigen konnte, auch zu den nächsten Weltcuprennen mitnehmen kann“, sagte Mahlknecht nach der Siegerehrung. Der zweite „Azzurro“ Giacomo Bormolini (Livigno) schied im ersten Durchgang aus.

Jasmin Taylor baut ihre Siegesserie aus

Auf eine bis dato perfekte Saison kann Jasmin Taylor verweisen. Die 30-jährige Britin aus Ipswich Suffolk hat am Donnerstag auch das vierte Weltcuprennen in dieser noch jungen Saison gewonnen und ihren insgesamt elften Erfolg in der wichtigsten Wettkampfserie der Telemarker gefeiert. Taylor war in beiden Durchgängen die schnellste und setzte sich ohne Strafsekunden mit einer Gesamtzeit von 2.06,17 Minuten durch.

Der zweite Platz ging an Augustine Carliez aus Frankreich, die in der Entscheidung eine Position gutmachen konnte. Ihr Rückstand auf Taylor betrug 3,94 Sekunden. Am Mittwoch hatte sie als Fünfte das Stockerl noch knapp verpasst. Das Podium vom Donnerstag komplettierte die Norwegerin Ella Stom Eriksen, die am Vortag bereits einen zweiten Platz eingefahren hatte. Die Skandinavierin büßte in beiden Durchgängen 4,69 Sekunden auf die Tagessiegerin ein.

Der Telemark-Weltcup zieht in die Schweiz weiter

Zufrieden Bilanz zog am Donnerstag auch Florian Eisath, der Geschäftsführer von Carezza Dolomites. „Wir haben zwei tolle Tage im Zeichen des Telemark-Sports miterleben dürfen und spannende Rennen gesehen. Ich möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ihren gezeigten Leistungen gratulieren und natürlich ganz besonders Raphael Mahlknecht zu seinem zweiten Rang am Mittwoch. Bedanken möchte ich mich bei unseren vielen freiwilligen Helfern und unseren Sponsoren, ohne die wir diese Wettkämpfe nicht hätten durchführen können. Es freut mich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Ich hoffe auf ein Wiedersehen in der kommenden Saison!“, schloss Eisath die zweite Ausgabe des FIS Telemark Weltcups Carezza Dolomites ab.

Der FIS Telemark Weltcup wird in der kommenden Woche in der Schweiz fortgesetzt. In Melchsee-Frutt finden vom 26. bis zum 28. Jänner jeweils ein Classic-Rennen, sowie zwei Parallel-Sprints für Männer und Frauen statt.

FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites – Ergebnisse:

Männer:

1.⁠ ⁠Elie Nabot FRA 1.59,59

2.⁠ ⁠Noe Claye FRA 2.01,44

3.⁠ ⁠Charly Petex FRA 2.02,40

4.⁠ ⁠Raphael Mahlknecht ITA 2.04,40

5.⁠ ⁠Alexis Page FRA 2.04,84

Frauen:

1.⁠ ⁠Jasmin Taylor GBR 2.06,17

2.⁠ ⁠Augustine Carliez FRA 2.10,11

3.⁠ ⁠Ella Strom Eriksen NOR 2.10,86

4.⁠ ⁠Kaja Bjoernstad Konow NOR 2.11,58

5.⁠ ⁠Goril Strom Eriksen NOR 2.13,29