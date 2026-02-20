Aktuelle Seite: Home > Sport > Gesamtsieg: Lambacher/Lambacher gewinnen Herzschlagfinale
Alpin Rodel Finale in Jaufental wird zum Hundertstelkrimi

Gesamtsieg: Lambacher/Lambacher gewinnen Herzschlagfinale

Freitag, 20. Februar 2026 | 22:08 Uhr
Jaufental_Lambacher_Lambacher_Foto_Ulrich_Wilhelm
Ulrich Wilhelm/Lambacher Lambacher
Schriftgröße

Von: ka

Ridnaun – Herzschlagfinale beim FIL-Alpinrodel-Weltcup in Jaufental/Val di Giovo. Die amtierenden Welt- und Europameister Matthias und Peter Lambacher aus Italien haben am Freitagabend ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Auf der Zielgeraden fingen sie die Führenden im Weltcup, Tobias Paur und Andreas Hofer, ebenfalls aus Italien, ab.

Ulrich Wilhelm/Lambacher Lambacher

Jaufental/Val di Giovo (20.02.2026) Die Ausgangslage vor dem Finale im Doppelsitzer war an Spannung kaum zu überbieten. Auf der Tonnerboden-Bahn standen die zweifachen Saisonsieger Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) erstmals als Weltcupführende am Start, während Matthias Lambacher/Peter Lambacher alles auf eine Karte setzen mussten, um die große Kristallkugel zu gewinnen. Mit einer Laufzeit von 55,01 Sekunden holten sie ihren zweiten Saisonsieg, nur 0,04 Sekunden vor den Gesamtsiegern des Vorjahres, Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), Paur/Hofer landeten mit einem Rückstand von 0,46 Sekunden auf Rang drei. Damit standen Lambacher/Lambacher mit insgesamt 585 Punkten zum zweiten Mal nach der Saison 2023/2024 als Gesamtsieger fest, vor Paur/Hofer (560) und Pichler/Edlinger (540), die Juniorenweltmeister Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK/450) wurden Vierte.

Ulrich Wilhelm/Paur Hofer

„Es war eine sehr schwierige Saison für uns, es lief einfach nie wirklich rund für uns. Um so schöner ist, jetzt mit einem Sieg die große Kugel zu gewinnen“, freute sich Matthias Lambacher. Peter Lambacher hob in seiner Saisonbilanz noch den EM-Titel in Laas/Lasa (ITA) im Januar hervor, und schockte dann mit einer Aussage: „Wahrscheinlich war das heute unser letztes Rennen. Wir lassen die Tür noch einen Spalt offen, aber ich glaube nicht, dass wir nächsten Winter wieder am Start stehen werden“.

Ulrich Wilhelm/Pichler Edlinger

„Wir sind zufrieden, wie die Saison für uns gelaufen ist. Wir haben drei Rennen gewonnen und hatten Spaß“, gab Maximilian Pichler zu Protokoll. Wegen einer Handverletzung mussten Pichler/Edlinger ein Rennen pausieren. „Das kann passieren, es lag an uns. Wir hätten einfach in Umhausen und hier gewinnen müssen. Glückwunsch an die Lambachers, sie haben sich die Kugel verdient“, zeigte sich Edlinger als wahrer Sportsmann.

„Am Start war ich schon sehr nervös. Als Weltcupführende im Starthaus spürt man den Druck“, gab Tobias Paur Einblick in seine Gefühlswelt. „Ich bin mit der Saison super happy, die Fans mit den Kuhglocken hier im Zielraum waren fantastisch“, freute sich Hofer.

Ulrich Wilhelm/Podium Doppel

Am Samstag ab 17.00 Uhr geht es in Jaufental/Val di Giovo mit dem Finale der Einsitzer weiter, bei den Damen steht Riccarda Ruetz (AUT) bereits als Gesamtsiegerin fest. Bei den Herren führt Daniel Gruber (ITA) vor Fabian Achenrainer (AUT), der im Training am Freitag in beiden Läufen Bestzeit gefahren ist.

Top-3 Finale Doppelsitzer:

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), 55,01 Sekunden
2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), +0,04 Sekunden
3. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), +0,46 Sekunden

Programm Finale FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026:

Samstag, 21.02.2026

17 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

17.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

18.30 Uhr: Finale Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

19.30 Uhr: Finale Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

20.30 Uhr: Siegerehrung Doppelsitzer, Einsitzer Damen, Einsitzer Herren im Zielraum

Anschließend Siegerehrungen FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
68
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
41
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Kommentare
41
Unfassbar: Mann streitet um Parkplatz mit dem Schlagstock
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
41
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
39
Von Baby-Gang umzingelt
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 