Gesamtsieg: Lambacher/Lambacher gewinnen Herzschlagfinale

Ridnaun – Herzschlagfinale beim FIL-Alpinrodel-Weltcup in Jaufental/Val di Giovo. Die amtierenden Welt- und Europameister Matthias und Peter Lambacher aus Italien haben am Freitagabend ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Auf der Zielgeraden fingen sie die Führenden im Weltcup, Tobias Paur und Andreas Hofer, ebenfalls aus Italien, ab.

Jaufental/Val di Giovo (20.02.2026) Die Ausgangslage vor dem Finale im Doppelsitzer war an Spannung kaum zu überbieten. Auf der Tonnerboden-Bahn standen die zweifachen Saisonsieger Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) erstmals als Weltcupführende am Start, während Matthias Lambacher/Peter Lambacher alles auf eine Karte setzen mussten, um die große Kristallkugel zu gewinnen. Mit einer Laufzeit von 55,01 Sekunden holten sie ihren zweiten Saisonsieg, nur 0,04 Sekunden vor den Gesamtsiegern des Vorjahres, Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), Paur/Hofer landeten mit einem Rückstand von 0,46 Sekunden auf Rang drei. Damit standen Lambacher/Lambacher mit insgesamt 585 Punkten zum zweiten Mal nach der Saison 2023/2024 als Gesamtsieger fest, vor Paur/Hofer (560) und Pichler/Edlinger (540), die Juniorenweltmeister Gabriel Halcin/Samuel Halcin (SVK/450) wurden Vierte.

„Es war eine sehr schwierige Saison für uns, es lief einfach nie wirklich rund für uns. Um so schöner ist, jetzt mit einem Sieg die große Kugel zu gewinnen“, freute sich Matthias Lambacher. Peter Lambacher hob in seiner Saisonbilanz noch den EM-Titel in Laas/Lasa (ITA) im Januar hervor, und schockte dann mit einer Aussage: „Wahrscheinlich war das heute unser letztes Rennen. Wir lassen die Tür noch einen Spalt offen, aber ich glaube nicht, dass wir nächsten Winter wieder am Start stehen werden“.

„Wir sind zufrieden, wie die Saison für uns gelaufen ist. Wir haben drei Rennen gewonnen und hatten Spaß“, gab Maximilian Pichler zu Protokoll. Wegen einer Handverletzung mussten Pichler/Edlinger ein Rennen pausieren. „Das kann passieren, es lag an uns. Wir hätten einfach in Umhausen und hier gewinnen müssen. Glückwunsch an die Lambachers, sie haben sich die Kugel verdient“, zeigte sich Edlinger als wahrer Sportsmann.

„Am Start war ich schon sehr nervös. Als Weltcupführende im Starthaus spürt man den Druck“, gab Tobias Paur Einblick in seine Gefühlswelt. „Ich bin mit der Saison super happy, die Fans mit den Kuhglocken hier im Zielraum waren fantastisch“, freute sich Hofer.

Am Samstag ab 17.00 Uhr geht es in Jaufental/Val di Giovo mit dem Finale der Einsitzer weiter, bei den Damen steht Riccarda Ruetz (AUT) bereits als Gesamtsiegerin fest. Bei den Herren führt Daniel Gruber (ITA) vor Fabian Achenrainer (AUT), der im Training am Freitag in beiden Läufen Bestzeit gefahren ist.

Top-3 Finale Doppelsitzer:

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), 55,01 Sekunden

2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), +0,04 Sekunden

3. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA), +0,46 Sekunden

Programm Finale FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026:

Samstag, 21.02.2026

17 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

17.30 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

18.30 Uhr: Finale Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

19.30 Uhr: Finale Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

20.30 Uhr: Siegerehrung Doppelsitzer, Einsitzer Damen, Einsitzer Herren im Zielraum

Anschließend Siegerehrungen FIL Alpin Rodel Weltcup 2025/2026