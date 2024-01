Gesundheitliche Probleme: Polizei-Vorfall mit Mayer in Kitz

Wie mehrere Medien berichten, ist Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer am Donnerstag bei einem Empfang in Kitzbühel von der Polizei wegen unangenehm auffälligen Verhaltens aus einem Saal verwiesen worden. “Wir mussten heute mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft, noch nicht überwunden hat”, teilte der ÖSV in einer Presseaussendung mit.

Polizeisprecher Stefan Eder bestätigte der APA, dass es in einem Hotel in Kitzbühel zu einem Polizeieinsatz gekommen sei, weil eine Person “randaliert” habe. Der Betroffene sei dann abgeführt worden und befand sich Donnerstagabend noch in Polizeigewahrsam. Nähere Angaben zur Person werde man nicht machen, betonte Eder. Auch wie lange der Abgeführte noch von der Exekutive angehalten wird, wollte der Sprecher nicht bekanntgegeben.

Der im Dezember 2022 in Bormio überraschend zurückgetretene Mayer ist für den ÖSV als Berater der Speedfahrer tätigt, kümmert sich dort auch um den Nachwuchs. Noch zu Mittag war er im Teamhotel zu einer Medienrunde mit österreichischen Journalisten anwesend, gab Einblick in seine neue Tätigkeit und erklärte auch rückblickend, dass der Zeitpunkt für das Karriereende richtig gewesen sei. Was alles dazu geführt hatte, war öffentlich nie bekannt geworden.

“Als Ski Austria Familie haben wir ihm gemeinsam mit allen Athleten, Kollegen und Partnern stets Halt gegeben”, teilte der ÖSV weiters mit. “Wir wünschen Matthias alles Gute und hoffen, dass er möglichst bald wieder zu seiner Leidenschaft, dem Skisport, zurückkehren kann. Nach Rücksprache mit seiner Familie bitten wir um Respekt und Verständnis, dass wir keine weitere Auskunft geben können.”