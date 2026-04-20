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Hagi soll Rumäninen in Zukunft zu großen Turnieren führen

Gheorghe Hagi Teamchef-Nachfolger von Lucescu bei Rumänien

Montag, 20. April 2026 | 17:24 Uhr
Hagi soll Rumäninen in Zukunft zu großen Turnieren führen
APA/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU
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Von: APA/Reuters

Gheorghe Hagi kehrt auf die Trainerbank von Rumäniens Fußball-Nationalteam zurück. Der 61-Jährige tritt die Nachfolge des verstorbenen Mircea Lucescu an und ist zum zweiten Mal als Teamchef seines Landes tätig. Am Beginn seiner Trainerkarriere hatte Hagi zwischen September und November 2001 vor seinem raschen Rücktritt vier Partien als rumänischer Teamcoach absolviert. Der 124-fache Teamspieler unterzeichnete einen bis zum Ende der Quali für die WM 2030 gültigen Vertrag.

Als erste Aufgaben warten auf ihn, der während seiner Spielerzeit als “Karpaten-Maradona” bezeichnet wurde, im Juni zwei Testspiele gegen Georgien und Wales. Hagi ist gemeinsam mit Adrian Mutu rumänischer Top-Torschütze (jeweils 35 Treffer). In seiner Trainer-Laufbahn war er außerhalb von Rumänien zweimal Coach von Galatasaray Istanbul, zudem für kurze Zeit auch bei Bursaspor im Amt. Seine jüngsten Trainerstationen waren jene bei den rumänischen Vereinen Viitorul Constanta (2014 – 2020) und Farul Constanta (2021 – 2025).

Bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada sind die Rumänen nach einer Play-off-Niederlage gegen die Türkei nur in der Zuschauerrolle.

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