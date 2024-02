Gipfeltreffen in der Master Round der Alps Hockey League

Bozen – Am Samstag kommt es in der Master Round der Alps Hockey League zum Gipfeltreffen zwischen den Rittner Buam SkyAlps und den Wipptal Broncos Weihenstephan. Außerdem duellieren sich der EK Die Zeller Eisbären und die Red Bull Hockey Juniors im Salzburger Derby um einen absoluten Spitzenplatz. Auf einen solchen schielt aber auch der S.G. Cortina Hafro, der sich am Samstag in der Master Round mit dem EC Bregenzerwald misst. In den Qualifikationsrunden kommt es indes zu vier wichtigen Duellen um einen Platz in den Pre-Playoffs.

Alps Hockey League | Master Round | 3.02.2024 | Schedule:

Sa, 3.02.2024, 18.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Wipptal Broncos Weihenstephan

Schiedsrichter: KUMMER, PINIE, Fecchio, Puff

Die Rittner Buam SkyAlps laden am Samstag zum absoluten Top-Spiel der Alps Hockey League ein. Im direkten Duell mit den Wipptal Broncos Weihenstephan geht es um die Tabellenführung in der Master Round. Die Broncos starteten sehenswert mit drei Siegen in die Zwischenrunde und übernahmen dadurch die Spitzenposition. Zuletzt mussten sie sich allerdings gegen den EK Die Zeller Eisbären mit 1:4 geschlagen geben. Die Rittner Buam ließen nach ihrem Fehlstart in die Master Round – sie verloren gegen Cortina – zwei Siege folgen und zogen damit mit den Broncos gleich. Die beiden bisherigen Saisonduelle entschied Ritten für sich, zuletzt allerdings per Penaltyschießen.

Sa, 03.02.2024, 19.30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – Red Bull Hockey Juniors

Schiedsrichter: HLAVATY, LEHNER, Seewald J., Weiss

Im Salzburger Derby treffen mit dem EK Die Zeller Eisbären (#3) und den Red Bull Hockey Juniors (#4) zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der Gewinner dieses Duells befindet sich mitten im Kampf um die Tabellenführung. Die Eisbären halten aktuell bei neun Punkten, haben allerdings bereits ein Spiel mehr als die Red Bulls absolviert. Zell scheint mittlerweile in der Zwischenrunde voll angekommen zu sein: Nach drei Niederlagen zum Auftakt, folgten zwei Siege. Bei den Juniors wechselten sich in den ersten beiden Spielen Siege und Niederlagen ab. Die Eisbären und die Juniors treffen bereits zum zweiten Mal in der Master Round aufeinander. Das erste Duell entschieden die Juniors klar mit 3:0 für sich.

Sa, 3.02.2024, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – EC Bregenzerwald

Schiedsrichter: BULOVEC, MILOVANOVIC, Abeltino, Murnik

Während der S.G. Cortina Hafro nur knapp hinter den Top-vier Teams der Master Round liegt, hat der EC Bregenzerwald schon etwas den Anschluss an die restlichen Teams verloren und rangiert aktuell auf dem sechsten und letzten Platz. Die Vorarlberger konnten lediglich eines ihrer bisherigen fünf Spiele gewinnen und zwar im ersten Aufeinandertreffen mit Cortina. Für Cortina, das sich in der Verlängerung geschlagen geben musste, war dies bisher die einzige Niederlage in der Zwischenrunde. Cortina absolvierte insgesamt aber erst drei Begegnungen, hat also noch alle Chancen, um die Top-Plätze mitzureden.

Alps Hockey League | Qualification Round A | 03.02.2024

Sa, 3.02.2024, 18.00 Uhr: HK RST Pellet Celje – HC Meran/o Pircher

Schiedsrichter: BROCK, WIDMANN, Kanyo, Wucherer

Der HK RST Pellet Celje und der HC Meran/o duellieren sich um die Tabellenführung in der Qualification Round A. Aktuell liegen Meran/o und Celje auf den Rängen zwei und drei – Tabellenführer Jesenice ist allerdings am Samstag spielfrei und wird den Spitzenplatz vorübergehend räumen müssen. Das erste Duell der Zwischenrunde dieser beiden Teams entschied Meran/o knapp mit 5:4 für sich. Calder Anderson schnürte dabei einen 4er-Pack.

Sa, 3.02.2024, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – Steel Wings LINZ AG

Referees: LEGA, SORAPERRA, Cusin Rivis

Auch der HC Gherdeina kann noch um die Spitzenplätze in der Qualification Round A mitreden. Gröden, das am Samstag die Steel Wings Linz AG empfängt, hält nach drei Spielen bei acht Punkten – nur zwei Punkte hinter Leader Jesenice. Die Oberösterreicher hingegen konnten lediglich erst eines von vier Spielen in der Zwischenrunde gewinnen und verloren bereits den Anschluss an die vier weiteren Teams.

Alps Hockey League | Qualification Round B | 03.02.2024:

Sa, 3.02.2024, 20.00 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EC-KAC Future Team

Referees: HOLZER, SPIEGEL, Matthey, Moidl

Beim Duell EC Die Adler Kitzbühel gegen das EC-KAC Future Team kommt es zum Aufeinandertreffen zwei Tabellennachbarn, die sich beide einen Platz in den Pre-Playoffs sichern wollen. Kitzbühel liegt aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter Leader Unterland, das am Samstag allerdings spielfrei hat. Die Rotjacken befinden sich nach zuletzt zwei Erfolgen auf Rang drei mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Adler. In den bisherigen beiden Saisonduellen setze sich jeweils das Heimteam recht deutlich durch.

Sa, 3.02.2024, 20.30 Uhr: SHC Fassa Falcons – EHC Lustenau

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Brondi, Grisenti

Der SHC Fassa Falcons und der EHC Lustenau (#4) duellieren sich am Samstagabend um den Anschluss an die Spitzenplätze (#5). Lustenau feierte erst am Donnerstag einen wichtigen Sieg über Kitzbühel und brachte sich damit wieder ins Rennen um die Pre-Playoffs. Mit einem weiteren Erfolg am Samstag wäre die Postseason in Reichweite. Die Falcons hingegen würden in der zweiten Hälfte der Zwischenrunde noch einen kleinen Run benötigen, wollen sie die Saison nicht vorzeitig beenden. Ihr Rückstand auf den zweiten Platz beträgt aktuell fünf Punkte.