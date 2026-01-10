Glasners Crystal Palace im FA-Cup gegen Sechstligisten out

Von: apa

Für Oliver Glasners Crystal Palace hat es in der dritten Runde des englischen Fußball-FA-Cups eine Blamage gesetzt. Der Titelverteidiger schied am Samstag auswärts gegen Sechstligist Macclesfield FC mit 1:2 aus. Die nicht in Bestbesetzung angetretenen Londoner gerieten vor 5.348 Zuschauern durch Tore von Paul Dawson (43.) und Isaac Buckley-Ricketts (60.) 0:2 in Rückstand, der Treffer von Yeremy Pino (90.) kam zu spät. Crystal Palace ist nun seit neun Bewerbspartien sieglos.

In der Vorsaison hatte Glasner Crystal Palace durch einen sensationellen FA-Cup-Finalsieg über Manchester City zum ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte geführt.