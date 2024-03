Glasners Palace vergibt bei Tottenham im Finish den Sieg

Eine gute Viertelstunde war Oliver Glasner am Samstag mit Crystal Palace in Englands Fußball-Premier-League vom zweiten Sieg im zweiten Spiel entfernt. Aus dem 1:0 beim Tabellenfünften Tottenham wurde ab der 77. Minute aber noch eine 1:3-Niederlage. Indes baute Liverpool dank eines Last-Minute-Treffers von Darwin Nunez (99.) in Nottingham (1:0) die Tabellenführung vor Manchester City zumindest bis Sonntag auf vier Punkte aus. Der Rivale ist im Derby gegen United gefordert.

Eine Woche nach dem 3:0-Einstandserfolg von Glasner gegen Burnley bereitete man auch Tottenham lange große Probleme und war nach einem Freistoßtreffer von Eberechi Eze (59.) sogar auf dem Weg zur Derby-Überraschung. Dann aber leitete das erste Tor von Timo Werner für die Spurs die Wende ein. Cristian Romero (80.) und Kapitän Son Heung-min (88.) machten den Sieg der Londoner schließlich perfekt.