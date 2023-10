Glückliche Gesichter zum Abschluss der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie

Niederdorf – Mehr als 1.000 Teilnehmer bei insgesamt zehn Läufen, dazu noch zahllose Starter in der Schnupperkategorie – die 43. VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie war wiederum ein großer Erfolg. Den Abschluss mit Landesmeisterschaften in Niederdorf wollten sich rund 360 Läufer nicht nehmen lassen.

„Es war ein grandioses Wochenende für das VSS-Referat Leichtathletik. Zuerst das große EUREGIO-Finale des SprintChampions in Innsbruck und anschließend ein vom ASV Niederdorf perfekt organisiertes Finale der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie“, freute sich VSS-Obmann Paul Romen. Tatsächlich können sich die Zahlen der beliebten Laufserie auch im 43. Tätigkeitsjahr sehen lassen: Mehr als 1.000 Teilnehmer waren bei den zehn Veranstaltungen im Jahr 2023 dabei – viele davon standen sogar bei allen zehn Läufen am Start. So war es nur folgerichtig, dass auch das Finale in Niederdorf bei bester Stimmung und optimalen Bedingungen stattfand. Von den Jüngsten in der Schnupperkategorie bis hin zur Kategorie 65+ nahmen bei den abschließenden Landesmeisterschaften 360 Läuferinnen und Läufer teil.

Aus sportlicher Sicht überzeugten dabei die Tagessieger Agnes Tschurtschenthaler, die bei den Frauen in 15:15 Minuten vor Julia Kuen gewann und Matthias Agethle, der in 27:21 Minuten vor Yuri Trentin erfolgreich war. Zu den Siegern zählten in Niederdorf aber ohnehin alle: OK-Chef Karl Egarter und sein Team sorgten für optimale Laufbedingungen und die Läuferinnen und Läufer zeigten mit starken persönlichen Leistungen auf. „Wenn man sieht, dass fünfjährige Läuferinnen und Läufer in der Schnupperkategorie genauso am Start standen wie der 80-jährigen Senior, dann sieht man, was die VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorfläufe alles bewegen können“, resümierte ein sichtlich zufriedener VSS-Referent Reinhold Rogen.

Entsprechend zufrieden zeigten sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Niederdorf, Günther Wisthaler und der Geschäftsführer der Raiffeisenkasse Niederdorf, Wilfried Wisthaler der auch die Glückwünsche des VSS-Generalsponsors Raiffeisen überbrachte. So war das Fazit auch schnell gezogen: Bereits heute freuen sich alle auf die 44. Auflage der VSS/Raiffeisen Stadt- und Dorflaufserie im Jahr 2024.