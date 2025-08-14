Aktuelle Seite: Home > Sport > Golfer Steinlechner in Kopenhagen zum Auftakt Siebenter
Steinlechner zeigte zuletzt mehrfach stark auf

Golfer Steinlechner in Kopenhagen zum Auftakt Siebenter

Donnerstag, 14. August 2025 | 20:22 Uhr
Steinlechner zeigte zuletzt mehrfach stark auf
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/Archiv/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Maximilian Steinlechner hat zum Auftakt der Danish Golf Championship in Kopenhagen eine starke Leistung aufs Grün gebracht. Der 25-jährige Tiroler spielte am Donnerstag bei dem mit 2,75 Millionen Dollar dotierten Turnier eine bogey-freie 67er-Runde (4 unter Par) und liegt damit auf dem geteilten siebenten Rang, drei Schläge hinter dem führenden Engländer Marco Penge. Nicht so gut lief es für die Steirer Matthias Schwab und Lukas Nemecz, die mit je einer 72 gemeinsam 93. sind.

Steinlechner ist derzeit noch Spieler der Challenge Tour. Dort liegt er auf dem dritten Gesamtrang der Jahreswertung, die Top 20 erhalten automatisch die Karte für die DP World Tour für die kommende Saison. Diese hat der ÖGV-Spieler praktisch fix. Steinlechner hatte Anfang Juli in Schladming seinen ersten Challenge-Tour-Sieg gefeiert und bereits bei mehreren DP-World-Tour-Turnieren gute Ergebnisse erzielt, darunter Rang 22 bei den Austrian Alpine Open vor zweieinhalb Monaten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
96
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
65
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
60
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
Kommentare
50
Spitzensportlerin bestellt Pizza ohne Tomaten – und muss mehr bezahlen
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
44
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 