Golfer Straka greift in Orlando nach Top-Platzierung

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim topbesetzten Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida in die Top 10 gespielt. Der 31-jährige Wiener bewältigte am Samstag den Par-72-Kurs im Bay Hill Club in 69 Schlägen, dabei gelang dem ÖGV-Ass neben zwei Birdies auch ein Eagle auf der 16. Bahn. Mit 212 Schlägen (4 unter Par) ist Straka bei dem mit 20 Mio. Dollar dotierten Signature-Turnier der PGA nach drei von vier Runden Siebenter und somit in Reichweite eines Topresultats.

In Führung liegt Collin Morikawa mit 206 Schlägen (10 unter) und damit einem Schlag Vorsprung auf seinen US-Landsmann Russell Henley und zwei auf den Kanadier Corey Conners.