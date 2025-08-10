Aktuelle Seite: Home > Sport > Golfer Straka klopft bei PGA-Play-off-Turnier an Top 10 an
Sepp Straka spielte erneut eine solide Runde

Golfer Straka klopft bei PGA-Play-off-Turnier an Top 10 an

Sonntag, 10. August 2025 | 00:02 Uhr
Sepp Straka spielte erneut eine solide Runde
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/STACY REVERE
Schriftgröße

Von: apa

Österreichs bester Golfer Sepp Straka hat bei der mit 20 Mio. Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee ein Topergebnis in Reichweite. Der 32-jährige Wiener schrieb – nach einer 68 und 67 in den ersten beiden Runden – am Samstag im TPC Southwind eine erneute 68 (2 unter Par) auf seine Scorekarte. Damit geht der Weltranglistenelfte beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour am Sonntag mit 203 Schlägen (7 unter) auf Rang zehn in die Schlussrunde.

Straka bilanzierte am sogenannten Moving Day mit fünf Birdies bei drei Schlagverlusten. Auf die Top 6 fehlen zwei Schläge. Um den Sieg in Memphis kämpfen unter anderem die Engländer Tommy Fleetwood (14 unter Par) und Justin Rose (13 unter) sowie US-Star Scottie Scheffler (12 unter).

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Kommentare
71
„Die unvermeidbaren Ausgaben fressen den Urlaub auf“
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
60
Bruneck: Schranke gegen Camper
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Kommentare
60
Lidl übernimmt Ex-MPreis-Markt in Bozen – für über 18 Mio. Euro
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Kommentare
53
Seceda am Limit: Wie das Dolomitental den Ansturm bändigen will
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Kommentare
49
Wolfsrisse: Bauern in Mühlwald schlagen Alarm
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 