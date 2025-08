Golferin Spitz schafft Cut bei British Open

APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archiv/HARRY HOW

Emma Spitz hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Cut bei den British Open der Golferinnen geschafft. Am Freitag lief es für die ÖGV-Sportlerin im walisischen Porthcawl nicht ganz nach Plan, der 25-Jährigen unterliefen bei windigen Bedingungen vier Bogeys bei nur einem Birdie. Spitz kam mit einer 75 (3 über Par) ins Clubhaus, wodurch Österreichs beste Golferin aus den Top 20 fiel. Die Proette hatte die 1. Runde am Donnerstag mit einer starken 69 auf Rang vier beendet.

Sie hält damit bei 144 Schlägen, was dem Platzstandard zur Halbzeit entspricht. Für Spitz ist der Auftritt auf dem Linkskurs im Royal Porthcawl GC ihr Saison-Highlight. Es ist ihre dritte Teilnahme an den heuer mit 9,75 Millionen Dollar dotierten Women’s Open. Bei ihrem insgesamt fünften Major-Auftritt hat die Olympia-Starterin von Paris 2024 nun zum dritten Mal den Cut geschafft. Ihr bisher bestes Major-Ergebnis ist ein 59. Platz bei den US Open vor zwei Jahren.