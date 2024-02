Grandios: Wölfe erobern in Innsbruck drei Punkte

Innsbruck/Bruneck – Vor der Nationalteampause reisen die Wölfe zum Tiroler Derby nach Innsbruck. Die Haie liegen 1 Platz vor den Wölfen auf Rang 7; es geht also wieder einmal um die berühmten 6 Punkte. Coach Vuorinen muss auf die angeschlagenen Smith und Petan verzichten; bei Innsbruck fehlt Magwood.

Die Wölfe sind von der ersten Sekunde an hellwach und klar spielbestimmend. Akeson hat gleich drei Mal (1., 4., 7. Min.) alleinstehend von halbrechts die Führung auf dem Schläger, kann diese Chancen jedoch nicht nutzen. Auf der Gegenseite sorgt Haie-Topscorer Roy für zwei Schreckmomente (4., 8. Min.), doch Bernard ist zur Stelle. Eine Unterzahl (2 Minuten Sill) übersteht der HCP souverän, Mantinger kommt sogar im Break zu einer guten Einschussmöglichkeit. In der 12. Minute werden die Wölfe dann belohnt: nach einem präzisen Pass aus der Defensivzone von Atwal wird Frycklund freigespielt, und der Schwede verwandelt eiskalt zum 0-1. Nach 16 Minuten scheitert Hannoun knapp, im direkten Gegenzug findet Peeters in Bernard seinen Meister. So geht es mit 0-1 zum ersten Pausentee.

Im zweiten Abschnitt entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Nach 26 Spielminuten entwischt Schofield im Konter, bleibt jedoch an Buitenhuis hängen, noch in derselben Szene gelangt die Scheibe zu Akeson und die Nummer 81 zieht aus dem Slot ab: 0-2! Nun sind die Hausherren geschockt; Messner (27.) und Morley (31.) haben gute Möglichkeiten zu erhöhen, ein Powerplay (2 Minuten Rockwood) bleibt trotz Dauerbelagerung ohne Treffer. Als in der 33.Minute Atwal bei einem Vorstoß böse gefoult wird, gibt es nur zwei Minuten, dafür muss auch Glira mit auf die Strafbank. In dieser Phase gelingt Green aus dem Nichts der 1:2-Anschlusstreffer. Kasastul muss daraufhin wegen Slashings mit 5+20 unter die Dusche. Die 5-minütige Unterzahl meistern die Wölfe nicht nur souverän, sondern setzen auch immer wieder offensive Nadelstiche. Bei einem solchen bedient Sill Stanton, den Schuss der Nummer 18 kann Buitenhuis nur abprallen lassen und der ebenfalls aufgerückte Schofield staubt zum 1:3 (Shorthander, 36. Min.) ab. Damit geht es auch in die zweite Pause.

Im letzten Drittel üben die Haie zunächst – angetrieben von ihrer Paradelinie – viel Druck aus, zu viel steht am heutigen Abend auf dem Spiel. Bernard wird immer wieder mit Distanzschüssen geprüft, lässt sich aber nicht überraschen. In der 46. Minute führt dann ein Bilderbuchkonter zum 1:4: Morley fängt einen Puck ab und schickt Akeson, dieser legt zurück auf Morley, der auf Schofield abtropfen lässt, und die Nummer 23 krönt seine starke Leistung mit dem vierten Treffer der Wölfe! Danach spult der HCP mit viel Routine die Zeit bis zum Schlusspfiff herunter und lässt nichts mehr anbrennen. Mit diesen 3 Punkten schieben sich die Wölfe wieder mitten in die Zone um den Kampf um Platz 6!

Nun folgt eine einwöchige Pause, in der auch einige Wölfe zwei Testspiele mit dem Nationalteam bestreiten. Und danach folgt am Dienstag, 13.02., das große Heimderby gegen den HCB.

HC TIWAG Innsbruck – HC Pustertal 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Schiedsrichter: HUBER, SMETANA, Martin, Moidl

Tor Innsbruck: Green (35.)

Tore Pustertal: Frycklund (12.), Akeson (26.), Schofield (36./SH, 46.)