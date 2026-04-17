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Nick Swaney und Co. in Finalserie bisher souverän

Graz 99ers führten in ICE-Finalserie gegen Pustertal 2:0

Freitag, 17. April 2026 | 23:05 Uhr
Nick Swaney und Co. in Finalserie bisher souverän
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
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Von: apa

Die Graz99ers haben am Freitagabend in der “best of seven”-Finalserie der ICE Hockey League gegen die Pustertal Wölfe auf 2:0 gestellt. Die Gäste besiegten die Südtiroler auswärts dank Treffern von Kasper Kotkansalo (3.), Frank Hora (30.), Nick Bailen (34.), Anders Koch (40.) und Nick Swaney (52.) klar 5:1 (1:0,3:0,1:1). Am Sonntag in Graz (16.30 Uhr/live ORF 1) könnten die 99ers die Basis zum nächsten “sweep” legen, Graz ist im Play-off schon zehn Matches unbesiegt.

Den Gästen gelang ein perfekter Start: Kotkansalo traf schon in der 3. Minute zum 1:0 für Graz. Austin Rueschhoff hatte zwei Minuten später Pech, denn die Stange verhinderte den Ausgleich. Auch in ihrem ersten Powerplay drückten die Hausherren auf den Ausgleich, doch Tommy Purdeller scheiterte am starken Ersatzgoalie der Steirer Nicolas Wieser. Die Wölfe drückten auch in der Folge. In der 13. Minute ging ein Schuss von Cole Bardreau durch die Schoner von Wieser an die Stange. Die Graz99ers retteten aber den Vorsprung in die erste Pause.

3:0 im Mitteldrittel brachte Vorentscheidung

Auch im Mitteldrittel starteten die Gastgeber eigentlich stark, doch wieder sorgten die Grazer für den nächsten Torjubel. Erstmals selbst in Überzahl, war es Hora, der in der 30. Minute mit einem satten Schuss zum 2:0 durchzog. Bailen sorgte dann mit einem tollen Distanztreffer ins Kreuzeck von der blauen Linie in der 34. Minute für das 3:0, es war der dritte Treffer eines Verteidigers der Steirer. Und der vierte folgte bald danach, als Koch in einer Vier-gegen-Vier-Situation aus dem Handgelenk kurz vor Seitenwechsel das 4:0 herstellte.

“Ersatzgoalie” Wieser erneut sehr stark

Sehr stark im Gehäuse der 99ers präsentierte sich wie zuletzt Wieser. Der von Graz-Coach Daniel Lacroix weiterhin anstelle des verletzten Stamm-Tormanns Max Lagace eingesetzte Kärntner war erneut ein verlässlicher Rückhalt. Zu Beginn des Schlussabschnitts sorgte dann ein Zwischenfall für Aufregung: Kevin Conley bekam einen Schuss bei einem Angriff der 99ers voll ins Gesicht, der 29-jährige US-Stürmer musste mit der Trage vom Eis gebracht werden. Er erholte sich aber und kam im Finish wieder ins Spiel zurück.

Nach einer nach dem Zwischenfall ruhigen Phase erhöhte dann Stürmer Swaney nach schöner Kombination in der 52. Minute auf 5:0, es war nach dem 5:1 im ersten Spiel schon der zehnte Final-Treffer der Grazer. Im Finish wurde das Shutout von Wieser noch verhindert, als Adam Almquist den Ehrentreffer der Südtiroler fixierte.

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