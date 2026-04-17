Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt
Analyse der Vorfälle

Zweisprachigkeitsnachweise: Arbeitsgruppe eingesetzt

Freitag, 17. April 2026 | 17:22 Uhr
sprache sprechen dialog symbol
Shutterstock
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat sich in ihrer Sitzung am 17. April mit Verdachtsfällen im Zusammenhang mit Zweisprachigkeitsnachweisen befasst. Wie bereits bekannt, hatte die Staatsanwaltschaft aufgrund der Meldungen des zuständigen Landesamtes die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Die Landesverwaltung betont, dass nach dem Auftauchen der Verdachtsmomente umfassende Kontrollen durchgeführt wurden und dabei weitere Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und der Staatsanwaltschaft gemeldet wurden. Seither gibt es eine enge Zusammenarbeit, um alle Vorfälle aufzuklären.

Die Landesregierung setzt nun eine Arbeitsgruppe ein. Diese soll die Vorfälle analysieren und darauf aufbauend ein noch besseres Frühwarn- und Kontrollsystem entwickeln. Zudem sollen Vorschläge dazu erarbeitet werden, wie Personen, die in den öffentlichen Dienst eintreten wollen, bei der Erlangung der notwendigen Sprachkompetenz besser unterstützt werden können. Landeshauptmann Arno Kompatscher unterstreicht: „Am Grundprinzip der Zweisprachigkeitsprüfungen wird nicht gerüttelt. Es geht darum, Missbrauch zu verhindern und den Spracherwerb zum Zwecke des Einstiegs in den öffentlichen Dienst zu verbessern und zu fördern.“

Kontrolle von Sprachzertifikaten

Das Kontrollsystem basiert primär auf der Prüfung eingereichter Unterlagen (Vollständigkeit, Stempel, Unterschrift, Identifikationsnummer und institutionelle Logos). Bei Zweifeln wird über die Freie Universität Bozen ein Gutachten des Sprachenzentrums zur möglichen Anerkennung eingeholt. Die Echtheit wird zusätzlich über offizielle Portale der Zertifizierungsstellen oder durch direkten Kontakt überprüft.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
48
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Kommentare
45
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Zukunftsängste und teures Leben: Was Südtirols Arbeitnehmende belastet
Kommentare
44
Zukunftsängste und teures Leben: Was Südtirols Arbeitnehmende belastet
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
39
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
“Taschenmesser gehört in den Rucksack”
Kommentare
34
“Taschenmesser gehört in den Rucksack”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 