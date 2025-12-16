Graz empfängt Ljubljana im Spitzenspiel

Von: mk

Bozen – Nach der kurzen Ligapause steht am Mittwoch wieder eine volle Runde in der win2day ICE Hockey League auf dem Programm. Im Topspiel empfangen die Moser Medical Graz99ers – aktueller Tabellenführer – das drittplatzierte Olimpija Ljubljana. Während der auf Rang zwei liegende EC-KAC in Fehérvár gastiert, treten Salzburg, Wien und die Südtiroler Teams zu Hause an.

Moser Medical Graz99ers – Olimpija Ljubljana

Das Spitzenspiel der 29. Runde steigt in Graz. Die 99ers holten sich vor eineinhalb Wochen mit einem Overtime-Sieg in Klagenfurt – dem sechsten Erfolg in Serie – die Tabellenführung. Das Team von Coach Dan Lacroix trifft nun auf die ebefalls formstarken Slowenen, die ihre letzten beiden Partien gewonnen haben und derzeit Platz drei belegen. Graz stellt mit nur 56 Gegentoren in 25 Spielen die beste Defensive der Liga, während Ljubljana mit 112 erzielten Treffern die klar stärkste Offensive vorweisen kann. Beide bisherigen Saisonduelle endeten knapp und jeweils mit einem Auswärtssieg.

Hydro Fehérvár AV19 – EC-KAC

Der KAC steht nach 17 Siegen aus 26 Spielen punktegleich mit Graz auf Rang zwei. Vor der Pause präsentierten sich die Rotjacken formstark, die Rückkehr von Nick Petersen ins Line-up soll zusätzlich Offensivkraft bringen. Fehérvár (aktuell Neunter) befindet sich nach dem Trainerwechsel zu Ted Dent im Aufwind – sechs Siege aus zehn Spielen und ein starkes Powerplay (25,8 Prozent Erfolgsquote) belegen das. Klagenfurt gewann die ersten beiden Saisonduelle sowie fünf der letzten sechs Gastspiele in Székesfehérvár.

HC Falkensteiner Pustertal – HC TIWAG Innsbruck

Beide Teams wollen nach der Dezemberpause wieder in die Erfolgsspur finden. Die Südtiroler verloren zuletzt drei Spiele in Folge und rutschten auf Rang vier ab. Innsbruck liegt nach fünf Niederlagen am Tabellenende. Mit 25 Punkten aus zwölf Heimspielen zählen die Wölfe zu den besten Heimteams der Liga. Pustertal entschied die letzten sieben direkten Duelle für sich – auch die bisherigen Saisonvergleiche gingen klar an die Brunecker (8:1, 6:2). Innsbrucks letzter Sieg datiert vom 23. Dezember 2023 (6:4 auswärts).

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz

Nach der Länderspielpause – in der mehrere HCB- und auch HCP-Akteure für Italiens Nationalteam im Einsatz waren – startet Bozen mit neuem Head Coach. Doug Shedden wird am Dienstagabend in Südtirol erwartet und soll am Mittwoch erstmals hinter der Bande stehen. Die „Foxes“ belegen Rang fünf, hatten zuletzt aber Probleme mit der Chancenverwertung. Linz kämpfte sich nach schwachem Saisonstart auf Platz zehn zurück, hat aber zuletzt abwechselnd gewonnen und verloren. Neu im Team ist Verteidiger Yohann Auvitu, der den verletzten Ryan MacKinnon ersetzt. Bozen gewann beide bisherigen Saisonduelle (3:2, 6:3).

EC Red Bull Salzburg – Pioneers Vorarlberg

Salzburg will nach dem Auswärtssieg in Villach nachlegen und vor allem die Defensive stabilisieren. Der amtierende Meister gilt als Favorit, wird den Gegner jedoch nicht unterschätzen: Das Team aus Feldkirch reist mit Rückenwind aus zwei Siegen gegen Linz und Fehérvár an. Während Salzburg statistisch in fast allen Bereichen dominiert, überzeugen die Pioneers derzeit insbesondere durch Effizienz. In den ersten beiden Saisonduellen setzte sich jeweils das Heimteam durch.

Vienna Capitals – FTC-Telekom

Die Vienna Capitals bestreiten am Mittwoch ihr letztes Heimspiel vor Weihnachten. Die Wiener liegen mit 28 Punkten aus 25 Spielen auf Rang elf. Zuletzt gewannen sie drei Heimpartien in Serie, ehe sie gegen Salzburg trotz 2:0-Führung mit 2:4 verloren. Neuzugang Scott Kosmachuk gibt sein Debüt. Die Ungarn sind derzeit Tabellenachter. Zuletzt haben sie 1:3 gegen Bozen verloren, zuvor aber Siege gegen Pustertal und Salzburg gefeiert. In den bisherigen Saisonduellen setzte sich jeweils das Heimteam durch.

win2day ICE Hockey League

Mi, 17. 12. 2025

18.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Olimpija Ljubljana

Referees: HRONSKY, OFNER, Jedlicka, Zgonc

19.15 Uhr: Vienna Capitals – FTC-Telekom

Referees: SOOS, ZRNIC, Hribar, Vaczi

19.15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Pioneers Vorarlberg

Referees: KAINBERGER, SMETANA, Wimmler, Zacherl

19.15 Uhr: Hydro Fehervar AV 19 – EC-KAC

Referees: PIRAGIC, SIEGEL, Konc, Riecken

19.45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz

Referees: HOLZER, K. NIKOLIC, Pardatscher, Weiss

19.45 Uhr: HC Falkensteiner Pustertal – HC TIWAG Innsbruck – Die Haie

Referees: SCHAUER, STERNAT, Fleischmann, Sparer

Alle Spiele werden beim Streaming-Partner Sporteurope.tv übertragen.