Gröden empfängt Jesenice

Bozen – Sechs Spiele stehen am Donnerstag in der Alps Hockey League am Programm. Dabei kommt es unter anderem zum Rückspiel zwischen den Rittner Buam SkyAlps und den Red Bull Hockey Juniors. Am Dienstag setzten sich die Südtiroler auswärts mit 3:1 durch. Im zweiten Spiel der Master Round trifft der EK Die Zeller Eisbären auswärts auf S.G. Cortina Hafro. Bei Zell am See gibt Neuzugang Janne Seppänen sein Debüt. In der Qualification Round wird Stephan DeLuca zu seinem ersten Einsatz für den HC Gherdeina valgardena.it kommen. Gröden trifft in Qualification Round A zu Hause auf Spitzenreiter SIJ Acroni Jesenice. In Qualification Round B kommt es zum direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz zwischen den Hockey Unterland Cavaliers und dem EHC Lustenau. Spitzenreiter EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel gastiert beim EC-KAC Future Team und kann einen großen Schritt in Richtung Pre-Playoffs machen.

Alps Hockey League | Master Round | 15.02.2024 | Schedule:

Do, 15.02.2024, 20.00 Uhr: Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors

Referees: HOLZER T., STEFENELLI, Brondi, Jäger. | >> valcome.tv <<

Nur zwei Tage nach dem letzten Aufeinandertreffen stehen sich die Rittner Buam SkyAlps und die Red Bull Hockey Juniors erneut gegenüber. Dieses Mal haben die Südtiroler Heimrecht. Am Dienstag setzte sich der Spitzenreiter der Master Round gegen den neuen österreichischen AHL-Meister in Salzburg mit 3:1 durch. Dabei trugen sich Jakob Prast, Kevin Fink und RIT-Topscorer Max Coatta in die Torschützenliste ein. Letztgenannter hält bei 48 Scorerpunkten (24G | 24A). Im dritten Saisonduell mit den Juniors war es der dritte Sieg für die Buam, die in der Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Red Bull Hockey Juniors haben. Mit wettbewerbsübergreifend bereits fünf Siegen in Folge ist Ritten aktuell das heißeste Team der Liga. In der Master Round musste sich der Alps Hockey League-Premierenchampion bislang nur Cortina geschlagen geben. Die Juniors waren in drei von sechs Master Round-Begegnungen siegreich.

Do, 15.02.2024, 20.30 Uhr: S.G. Cortina Hafro – EK Die Zeller Eisbären

Referees: BENEVEGNU, RICCO, Grisenti, Wiest. | >> valcome.tv <<

Das zweite Spiele der Master Round lässt die beiden Unterlegenen der jeweiligen nationalen Meisterschaften aufeinandertreffen: Der S.G. Cortina Hafro empfängt den EK Die Zeller Eisbären. Die Österreicher haben nach einem holprigen Start in die Zwischenrunde jüngst eine ansteigende Form gezeigt, sieben Punkte aus den letzten drei Partien geholt. Für die letzten beiden Wochen der Zwischenrunde müssen die Salzburger aber weitere verletzungsbedingte Ausfälle kompensieren: Neben Huard, Egger und Jennes fallen nun auch Tyler Cuma und Daniel Ban aus. Für Huard, der in dieser Saison nicht mehr mitwirken kann, holten die „Eisbären“ den Finnen Janne Seppänen – er soll beim Vizechampion sein Debüt geben. Die Italiener haben erst am Montag mit einem 3:0-Erfolg über Sterzing aufgezeigt. In der laufenden Meisterschaft hat sich in diesem Duell jeweils das Auswärtsteam durchgesetzt. Cortinas Diego Cuglietta hat eine drei Spiele andauernde Goal-Scoring-Streak am Laufen, machte in den letzten drei Partien insgesamt sechs Tore.

Alps Hockey League | Qualification Round A | 15.02.2024 | Schedule:

Do, 15.02.2024, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – SIJ Acroni Jesenice

Referees: GIACOMOZZI, RUETZ, Cristeli, Fecchio. | >> valcome.tv <<

Sowohl der HC Gherdeina valgardena.it als auch SIJ Acroni Jesenice haben noch alle Chance auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs: Die Slowenen führen Qualification Round A mit 13 Punkten an, die Südtiroler liegen mit elf Zählern auf Rang drei – beide Teams haben bereits die Hälfte aller Spiele (4) der Zwischenrunde absolviert. Jüngst gab es für das Duo zwei Siege am Stück. Gröden hat sich just daheim – mit Ausnahme der klaren 3:6-Niederlage am 25. Jänner gegen Celje – sehr stark präsentiert, sechs seiner letzten sieben Heimspiele gewonnen. Der Titelverteidiger schwächelt hingegen „on the road“, gewann seit Mitte November nur zwei Liga-Auswärtsspiele, kassierte sieben Niederlagen. Die beiden letzten Aufeinandertreffen gingen an Gröden, die letzten fünf Begegnungen dieser beiden Teams wurden von der Auswärtsmannschaft gewonnen. Die “Furie” hat sich für die entscheidende Phase der Meisterschaft noch mit Stephan Deluca verstärkt, der von den Bellinzona Rockets aus der Schweiz nach Gröden wechselt. In der Vorsaison machte der 23-Jährige 30 Punkte für Fassa (13G|17A).

Do, 15.02.2024, 20.30 Uhr: HC Meran/o Pircher – Steel Wings Linz

Referees: LEGA, SORAPERRA, De Zordo, Rivis. | >> valcome.tv <<

Der Tabellenzweite aus QRA, HC Meran/o Pircher, empfängt die Steel Wings Linz – und peilt gegen die Oberösterreicher seinen vierten Sieg in der Zwischenrunde an. Damit würden die Südtiroler, aktuell haben sie ein Spiel mehr als ihre direkten Konkurrenten aus Gröden und Jesenice bestritten, klar im Rennen um die Teilnahme an den Pre-Playoffs bleiben. Linz konnte in der Zwischenrunde erst einen Sieg feiern (3:2 OT vs. JES) und hat selbst mit einem Erfolg am Donnerstag nur noch geringe Chancen auf ein Weiterkommen. Meran hat seine letzten beiden Heimspiele gegen Linz gewonnen.

Alps Hockey League | Qualification Round B | 15.02.2024 | Schedule:

Do, 15.02.2024, 19.00 Uhr: EC-KAC Future Team – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Referees: FAJDIGA, KUMMER, Javornik, Telesklav. | >> valcome.tv <<

In der Qualification Round B hat das EC-KAC Future Team am Donnerstag die Möglichkeit, aus dem bestehenden Dreikampf um die Pre-Playoffs einen Vierkampf zu machen: Die Kärntner liegen bei noch drei ausstehenden Spielen auf Rang vier und haben sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer und ihren kommenden Gegner EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Die jungen „Rotjacken“ bauen dabei auf ihre Heimstärke: In ihren letzten sechs Heimspielen haben sie immer gepunktet, fünf davon gewonnen. Kitzbühels Auswärtsbilanz ist durchwachsen, drei Siege gab es aus den letzten neun Spielen. Dafür haben die „Adler“ das letzte Duell mit Klagenfurt am 3. Februar dominiert: Dank eines Doppelpacks von Jannik Fröwis siegten die Tiroler mit 6:1.

Do, 15.02.2024, 20.00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – EHC Lustenau

Referees: MOSCHEN, PRIAS, Formaioni, Pace. | >> valcome.tv <<

Die Hockey Unterland Cavaliers und der EHC Lustenau bestreiten in der Qualification Round B das Verfolgerduell: Die Südtiroler weisen zwei, die Österreicher – allerdings mit einem Spiel weniger – drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Kitzbühel auf. Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gewannen die „Sticker“ mit 3:1, davor bejubelten die „Cavaliers“ vier Siege am Stück. Lustenaus Form passt aktuell mit drei Siegen aus vier Spielen deutlich besser, während Unterland nur auf einen Erfolg aus vier Spielen kommt. Beide Teams zeigten in der Zwischenrunde bislang ein starkes Powerplay mit über 33,3 Prozent Erfolgsquote. Lustenau hat zudem in Unterzahl erst einen Gegentreffer hinnehmen müssen (90,9 Prozent). Für Lustenau könnte Goalie Lukas Moser vom EC iDM Wärmepumpen VSV sein Debüt geben.