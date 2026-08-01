Zehn Jahre Karateschule Mühlbach

Von: Sophia Molitor

Mühlbach – Als am 6. September 2016 das erste Training von Karate Mühlbach stattfand, konnte niemand erahnen, welche außergewöhnliche Entwicklung diese Sektion des ASV Mühlbach nehmen würde. Zehn Jahre später hat sich Karate Mühlbach zur größten Karate-Schule Südtirols entwickelt. Hunderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind in diesem Jahrzehnt Teil dieser beeindruckenden Erfolgsgeschichte geworden. Heute steht Karate Mühlbach weit über die Grenzen der Marktgemeinde hinaus für höchste Trainings-Qualität, gelebte Gemeinschaft und eine Begeisterung, die Menschen aller Altersgruppen verbindet.

Als Sektion des ASV Mühlbach genießt Karate Mühlbach seit seiner Gründung die wertvolle Unterstützung des Sportvereins. Ebenso wichtig ist die Unterstützung von Horst Nössing von der „Weißen Lilie“ sowie zahlreicher weiterer Förderer und Wegbegleiter – allen voran von Teamausstatter Parth und Christian Untersteiner von „ChriYou“. Sie alle verbindet die Wertschätzung für die Werte, die bei Karate Mühlbach vorgelebt und vermittelt werden: Respekt, Disziplin, Gemeinschaft, Verantwortung und persönliche Entwicklung.

Eine Erfolgsgeschichte, die aus Ehrenamt entstanden ist

Hinter jeder Erfolgsgeschichte stehen Menschen, die mit Leidenschaft, Kompetenz und großem persönlichem Einsatz Außergewöhnliches leisten. Zu den prägenden Persönlichkeiten der Anfangsjahre zählt Stefano Del Nero, langjähriger Trainer von Martin Pezzei. In den ersten beiden Saisonen leitete er das Training der Kinder- und Jugendgruppen und legte damit einen entscheidenden Grundstein für die Entwicklung der Karate-Schule. Auch in den folgenden Jahren brachte er sein Wissen ein und betreute die Wettkämpfer im Bereich Mentaltraining.

Eine unverzichtbare Säule von Karate Mühlbach ist Silke Marcher. Seit vielen Jahren begleitet sie Martin Pezzei mit großer Verlässlichkeit. Seit 2025 trägt sie die Verantwortung für beide Kindergruppen und prägt damit maßgeblich die Ausbildung des Nachwuchses.

Insgesamt sieben Trainerinnen und Trainer zählt Karate Mühlbach heute: Neben Martin Pezzei und Silke Marcher sind es Margit Zerle, Mamdouh Agaybi, Florian Fischnaller, Fabian Pezzei und Selina Peintner. Ihr Einsatz geht weit über das eigentliche Training hinaus und bildet das Fundament dieser Erfolgsgeschichte. Ihren ganzen Einsatz leisten sie allesamt ehrenamtlich – auch hier wird das brennende Herz deutlich, das hinter dieser Erfolgsgeschichte schlägt.

Große Namen zu Gast in Mühlbach

Insgesamt 28 Lehrgänge haben in diesen zehn Jahren in Mühlbach stattgefunden. Dabei durften die Mitglieder von Karate Mühlbach von einigen der größten Persönlichkeiten des internationalen Karate-Sports lernen: Olympiateilnehmer Noah Bitsch, World-Games-Sieger George Tzanos oder Weltmeisterin Alisa Buchinger waren ebenso zu Gast wie renommierte Karate-Meister wie Seyed Jamaleddin Nekoofar, Claudio Artusi und Fabrizio Comparelli.

Karate Mühlbach blickte auch stets über den eigenen Tellerrand hinaus – so gab es Koordinations- und Beweglichkeitstrainings, Selbstverteidigungskurse, Mentaltrainings, Bo-Workshops, Haltungsschulungen sowie spezielle Fortbildungen für Kindertrainer – all das erweiterte das Angebot der Karate-Schule und sorgte für eine ganzheitliche Fortbildung der Mitglieder.

Mit Dankbarkeit auf das Erreichte – mit Zuversicht in die Zukunft

Zehn Jahre Karate Mühlbach stehen für zehn Jahre Leidenschaft, Freundschaft, ehrenamtliches Engagement und gemeinsames Wachstum. Es sind zehn Jahre voller bewegender Geschichten, unvergesslicher Momente und beeindruckender sportlicher Erfolge.

Auf der Internetseite www.karate-muehlbach.it werden diese Meilensteine mit zahlreichen Fotos und Videos eindrucksvoll dokumentiert. Darüber hinaus finden sich dort die außergewöhnlichen Rekorde der vergangenen zehn Jahre – etwa der schnellste Sieg in einem Kumite-Wettkampf, der bereits nach nur acht Sekunden entschieden war –, ebenso wie die errungenen Italien-, Europa- und Weltmeistertitel sowie der beeindruckende 10-Jahres-Medaillenspiegel in den beiden Disziplinen Kumite (Zweikampf) und Kata (Form-Wettkampf).

„Diese zehn Jahre bilden nicht den Höhepunkt von Karate Mühlbach, sondern das Fundament für unsere Zukunft“, so Trainer Martin Pezzei. Mit einem engagierten Trainerteam, einem neuen Dojo, das im Herbst bezogen wird, sowie einer großartigen Gemeinschaft blickt Karate Mühlbach voller Optimismus und Tatendrang auf die kommenden Jahre.

Die Erfolgsgeschichte von Karate Mühlbach zeigt eindrucksvoll, was entstehen kann, wenn Leidenschaft, Ehrenamt, Zusammenhalt und eine gemeinsame Vision aufeinandertreffen.