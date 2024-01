Großes Aufgebot bei Tour of the Alps 2024

Teamsvorstellung der Tour of the Alps: (v.l.) Elisa Bertò (Euregio), Christoph von Ach (Euregio-Generalsekretär), Daniel Oss, Samatha Endrizzi (Salurn), Giacomo Santini (Gs Alto Garda), Giovanni Seppi (Leifers), Hansi Pichler (IDM), Lukas Varesco, Giorgio Nones und Klaus Obexer (Neumarkt) und Paolo Apolloni (Federciclismo) (Foto: Euregio/Armin Gluderer)

Bozen – Welche Teams und Athleten an der diesjährigen Ausgabe des Euregio-Radrennens “Tour of the Alps” teilnehmen, wurde heute am Sitz der Europaregion im Waaghaus in Bozen bekannt gegeben.

Die 47. Ausgabe des grenzüberschreitenden Etappenrennes “Tour of the Alps” (TotA) geht vom 15. bis 19. April 2024 über die Bühne. Die Tour führt in fünf Etappen durch die Euregio-Länder Trentino, Südtirol und Tirol und umfasst eine Strecke von insgesamt 709,3 Kilometern und 13.250 Höhenmetern. Die Teams, die in diesem Jahr an der Tour of the Alps teilnehmen werden, wurden heute Vormittag (18. Jänner) am Sitz der Europaregion im Waaghaus in Bozen vorgestellt.

Neun World-Tour-Teams und weltbekannte Profis am Start

Neun World-Tour-Teams (die Top-Serie des Weltradsports), sieben Profi-Teams und ein Continental-Team werden am 15. April in Neumarkt ins Rennen gehen. An der Startlinie wird zum zweiten Mal auch die österreichische Nationalmannschaft stehen und weltbekannte Rennradfahrer wie Filippo Ganna, Giulio Ciccone, Ben O’Connor, Lennard Kämna, Eddie Dunbar und Edoardo Zambanini.

Der Präsident der Euregio, Landeshauptmann Arno Kompatscher, zeigt sich erfreut über das Teilnehmerfeld und die zunehmende Attraktivität des Rennens. “Die wachsende Bekanntheit der Tour zieht immer mehr Spitzensportler an. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche international bekannte Radsportler durch unsere Alpentäler radeln.“ Auch über den Etappenverlauf äußerte sich Südtirols Landeshauptmann positiv: “In diesem Jahr wird die TotA durch das Unterland führen und dessen Hauptorte ins Rampenlicht stellen.”

“Die Tour of the Alps begeistert auch dieses Jahr wieder mit einer spektakulären und anspruchsvollen Runde durch die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. In Tirol werden dabei, bei Etappe zwei und drei, die Gemeinden Stans und Schwaz angefahren. Erfreulich ist auch, dass Österreichs Nationalteam, das im Vorjahr erstmalig am Etappenrennen teilnahm, heuer erneut mit am Start ist”, betont Tirols Landeshauptmann Anton Mattle.

Tour of the Alps immer bekannter

Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti erinnert daran, dass die Tour of the Alps das Erbe des “Giro del Trentino” angetreten hat und dass seit 2016 dank der euregionalen Zusammenarbeit das Radrennen alle Teile des historischen Tirols umfasst: “Der Radsport eignet sich besonders gut dazu, Gebiete und Landschaften darzustellen und einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit der Tour of the Alps und deren weltweiten Übertragung durch federführende Sportmedien, hat das Trentino die Möglichkeit, seine touristischen, kulturellen und gastronomischen Exzellenzen zu zeigen.” Der Landesrat verweist darauf, dass das Fleimstal (Val di Fiemme) und das Suganertal (Valsugana) am 18. und 19. April durchradelt werden und die Tour in Levico Terme ihren Abschluss findet. Abschließend äußert der Trentiner Landeshauptmann seine Hoffnung, dass alle Athleten ihr Bestes geben können und “vielleicht ein Radsportler aus der Euregio einen Platz auf dem Podium erobert”.

Am Vorabend der ersten Etappe, am Sonntag, 14. April, findet die öffentliche Vorstellung der teilnehmenden Teams in Neumarkt statt. Das Renn beginnt dann mit der ersten Etappe, die von Neumarkt nach Kurtinig an der Weinstraße führt.

An der heutigen Präsentation nahmen der Generalsekretär der Euregio, Christoph von Ach sowie Elisa Bertò (Trentino) und Matthias Fink (Tirol), IDM-Präsident Hansi Pichler, der GS-Alto-Garda-Präsident Giacomo Santini, Tour-Manager Maurizio Evangelista, der Präsident des Südtiroler Komitees des Radsportverbandes, Paolo Apolloni, der Bürgermeister von Neumarkt, Giorgio Nones, der Direktor der Tourismusgenossenschaft Castelfeder, Lukas Varesco, die Gemeinderätin von Salurn, Samantha Endrizzi, der stellvertretende Bürgermeister von Leifers, Giovanni Seppi, und Radprofi Daniel Oss teil.