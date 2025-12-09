Grünes Licht für Arnautovic-Einsatz gegen Sturm – Medien

Von: apa

Marko Arnautovic, ÖFB-Rekordteamspieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, dürfte für das Europa-League-Duell am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV und Sky) bei Sturm Graz zumindest im Kader aufscheinen. Wie der serbische Telegraf am Dienstag berichtete, habe der 36-Jährige nach seiner Ende November aufgetretenen Adduktorenverletzung von der medizinischen Abteilung des Clubs grünes Licht erhalten. Fraglich sei allerdings, wie viele Minuten Arnautovic am Platz stehen könne.