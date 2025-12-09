Aktuelle Seite: Home > Sport > Grünes Licht für Arnautovic-Einsatz gegen Sturm – Medien
Gegen Steaua verletzte er sich, in Graz könnte Arnautovic zurückkehren

Grünes Licht für Arnautovic-Einsatz gegen Sturm – Medien

Dienstag, 09. Dezember 2025 | 16:50 Uhr
Gegen Steaua verletzte er sich, in Graz könnte Arnautovic zurückkehren
APA/APA (AFP)/PEDJA MILOSAVLJEVIC
Schriftgröße

Von: apa

Marko Arnautovic, ÖFB-Rekordteamspieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, dürfte für das Europa-League-Duell am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV und Sky) bei Sturm Graz zumindest im Kader aufscheinen. Wie der serbische Telegraf am Dienstag berichtete, habe der 36-Jährige nach seiner Ende November aufgetretenen Adduktorenverletzung von der medizinischen Abteilung des Clubs grünes Licht erhalten. Fraglich sei allerdings, wie viele Minuten Arnautovic am Platz stehen könne.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
84
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Kommentare
55
15.000 Euro für kranken Hund gesammelt: Diskussion über Prioritäten
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Kommentare
36
Goldener Dreizehnter: Italiener finden 50 Milliarden Euro unterm Christbaum
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Kommentare
35
Eierwürfe bei Krampus-Umzug in Bozen
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Kommentare
34
Unhold stiftet Unruhe in Bozner Nachtlokal
Anzeigen
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Regionalität neu erzählt
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 