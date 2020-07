Gute Ergebnisse beim Meeting in Lana

Lana – Am Samstag fand in Lana das zweite Bahn-Meeting in dieser Saison statt. Bei optimalen Bedingungen konnte auch einige Topergebnisse erzielt werden.

Wie zum Beispiel von Petra Nardelli. Die 24-jährige Sprinterin aus Eggen setzte sich über 100 m in guten 12.12 Sekunden vor Ira Harrasser (12.36) aus Bruneck durch. Das Pusterer 800-m-Ass Katharina Oberhammer gewann hingegen ihre Paradedisziplin in 2:15.53 Minuten. Das Podest komplettierten Maddalena Melle aus Burgstall und die Traminerin Lisa Kerschbaumer. Stabhochspringerin und Hausherrin Nathalie Kofler kam bei ihrem Saisondebüt auf 3.80 m, scheiterte dann aber drei Mal an 3.90 m.

Im Hochsprung der Herren setzte sich Alberto Masera vom SV Lana durch. Der 20-jährige Bozner überquerte 2.02 m. Auf Platz 2 reihte sich sein ehemaliger Teamkollege beim Athletic Club Bozen 96, Nicola Paletti, ein. Er schraubte seine persönliche Bestmarke sogar um fünf Zentimeter nach oben auf 1.98 m. Bei den U18 feierte der Meraner Jakob Menz (Kugel und Diskus) einen Doppelsieg, gleich wie U20-Athlet Simon Hochgruber (Kugel und Diskus) vom Südtirol Team Club. Zwei Siege heimsten auch die bieden U16-Athleten Ivan Girelli (SAB) und Simon Burgmann (ASC Passeier) ein.

„Sowohl letzte Woche in Haslach als auch heute hat alles recht gut geklappt. Hier in Lana waren auch Athleten aus dem Trentino und der Schweiz am Start. Nächste Woche findet ein Meeting in Cles statt, Anfang August steht in Rovereto ein weiteres Treffen auf dem Programm. Danach ist noch in Brixen ein Meeting geplant“, freut sich Landespräsident Bruno Cappello.

Die Sieger beim Meeting in Lana:

U16 Mädchen:

80m: Franziska Baumgartner (SG Eisacktal) 11.00

300m: Agata D’Angelo (Südtirol Team Club) 43.3

Hoch: Selina Opermatt (LA Nidwalden) 1.56

Speer: Mia Feer (Audacia Hochdorf) 31.96

U16 Burschen:

80m: Ivan Girelli (SAB) 10.49

300m: Ivan Girelli (SAB) 40.6

Hoch: Simon Burgmann (ASC Passeier) 1.66

Speer: Simon Burgmann (ASC Passeier) 41.82

U18 Mädchen:

100m Hürden: Anastasia Veronesi Vedovelli (Südtirol Team Club) 15.10

Kugel: Annachiara Anitrano (Atletica Trento) 10.68

U18 Burschen:

110m Hürden: Luca Boesso (SSV Bruneck) 15.18

Kugel: Jakob Menz (SC Meran) 12.01

Kugel U20: Simon Hochgruber (Südtirol Team Club) 11.82

Diskus: Jakob Menz (SC Meran) 41.41

Diskus U20: Simon Hochgruber (Südtirol Team Club) 33.43

Damen:

100m: Petra Nardelli (Südtirol Team Club) 12.12

400m: Nancy Demattè (Atletica Trento) 58.77

800m: Katharina Oberhammer (SSV Bruneck) 2:15.53

100m Hürden: Sandra Röthlin (LA Nidwalden) 14.75

Hoch: Pamela Croce (Quercia Trentingrana) 1.74

Stab: Nathalie Kofler (SV Lana) 3.80

Kugel: Linda Maria Pircher (SV Lana) 11.74

Diskus: Marie Gruber (Sportclub Meran) 33.64

Herren:

100m: Enrico Cavagna (Quercia Trentingrana) 10.79

400m: Michele Frizzi (Atletica Trento) 51.49

800m: Daniel Rocca (Lagarina Crus Team) 1:56.88

Hoch: Alberto Masera (SV Lana) 2.02

Stab: Lorenzo Naidon (Quercia Trentingrana) 4.50

Kugel: Mario D’Antonio (Lagarina Crus Team) 11.79

Diskus: Daniel Compagno (Athletic Club 96 Bozen) 51.10