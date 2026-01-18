Aktuelle Seite: Home > Sport > Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Snowboard-Cross Zweiter
Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Snowboard-Cross Zweiter

Sonntag, 18. Januar 2026 | 07:39 Uhr
APA/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Von: apa

Olympiasieger Alessandro Hämmerle ist rechtzeitig vor dem Saisonhöhepunkt aufs Podest zurückgekehrt. Der 32-jährige Vorarlberger fuhr im letzten Snowboardcross-Weltcuprennen vor den Olympischen Spielen auf Platz zwei. Hämmerle musste sich am Sonntag in Dongbeiya in China nur dem Australier Adam Lambert geschlagen geben. Vortagessieger Jakob Dusek landete nach einem Viertelfinal-Aus unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Lukas Pachner auf Rang 14.

In den ersten beiden Einzelrennen der Saison war Hämmerle nicht über Rang elf hinausgekommen. Platz zwei einen Monat vor den Winterspielen in Mailand/Cortina war für den Goldmedaillengewinner von 2022 eine große Erleichterung. Hämmerle saugte sich im Halbfinale aus dem Windschatten noch zum Sieg. Im Endlauf versuchte er eine ähnliche Taktik, kam aber nicht mehr an Premierensieger Lambert vorbei. Im Fotofinish behauptete Hämmerle gegen den US-Amerikaner Nathan Pare Rang zwei.

Lambert baute seine Führung im Cross-Weltcup mit seinem Premierensieg aus. Dusek ist Vierter, Hämmerle Fünfter. Pachner war in der Quali Zweitschnellster, holte als 13. aber immerhin sein bestes Saisonergebnis. Bei den Frauen kam Pia Zerkhold nach einem neuerlichen Viertelfinal-Aus nicht über Rang 16 hinaus. Ursprünglich waren vor Olympia in Isola 2000 in Frankreich und Gudauri in Georgien noch zwei weitere Weltcups angesetzt. Die Veranstalter hatten diese aber jeweils bereits vor Saisonstart zurückgezogen.

