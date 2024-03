Hämmerle gewinnt auch zweiten Cross-Weltcup im Montafon

Österreichs Snowboarder haben am Sonntag beim Heim-Weltcup im Montafon einen Doppelsieg gefeiert. Wie am Vortag setzte sich Alessandro Hämmerle durch, bei seinem insgesamt 18. Weltcupsieg gewann der Olympiasieger vor Weltmeister Jakob Dusek und dem Franzosen Merlin Surget. Bei den Frauen ging der Sieg durch Chloe Trespeuch an Frankreich, Pia Zerkhold landete auf Platz zehn. Das Saison-Finale findet nächstes Wochenende in Mount Saint-Anne (Kanada) statt.

Zwei Siege an einem Wochenende hat Hämmerle zuvor noch nie geschafft. “Der schönste Ort für das erste Mal. Ich weiß nicht, wie ich das noch toppen kann. Ich habe schon Angst vor nächstem Jahr. Die Erwartungshaltung wird eine wilde sein. Aber ich genieße den Moment und feiere einfach, wie es gelaufen ist”, sagte der 30-jährige Hämmerle.

Der Samstag sei wunderschön gewesen, die ganzen Emotionen habe er aber erst verarbeiten müssen und daher nicht so gut geschlafen. “Aber es war ein schöner Stress. Heute bin ich früh aufgewacht und war extrem motiviert, das hat es auch gebraucht. Denn der Körper hat gesagt, ‘was tust du eigentlich noch auf der Strecke?’, er hat ein bisserl streiken wollen. Aber wir haben es gut über die Runden gebracht und pushen können.” Es war sein bereits fünfter Erfolg daheim. “Wenn es Wolke sieben gibt, dann sind wir gerade dort daheim.”

Dusek freute sich, dass er nach Platz 13 am Vortag abliefern konnte: “Das ist unglaublich. Ich hätte gern gewonnen, aber hinter Izzi daheim ist etwas ganz Spezielles. Ich bin überglücklich.” Die Teamleistung habe gepasst, man habe sich sehr gut präsentiert. 2027 findet die WM im Montafon statt. “Man hat gesehen, dass der Kurs super funktioniert. Die Leute, die das veranstalten, wissen, was sie tun. Sie sind gewappnet.” Julian Lüftner landete am Sonntag auf Rang zehn.