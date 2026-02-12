Hämmerle holt erneut Snowboard-Cross-Gold, Bronze an Dusek

Von: apa

Alessandro Hämmerle ist erneut Olympiasieger im Snowboard Cross. Der Vorarlberger gewann am Donnerstag das Finale im Livigno Snow Park nach einem starken Finish vor dem Kanadier Eliot Grondin. Bronze ging durch Ex-Weltmeister Jakob Dusek ebenfalls an Österreich. Für das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) waren es die Medaillen zehn und elf im Rahmen der Winterspiele in Italien.

Aus dem österreichischen Quartett hatten sich David Pickl und Lukas Pachner schon im Achtelfinale als jeweils Dritte ihrer Läufe verabschiedet. Hämmerle und Dusek hatten jeweils im Fotofinish ihrer Halbfinal-Läufe den Aufstieg fixiert.