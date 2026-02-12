Aktuelle Seite: Home > Sport > Hämmerle holt erneut Snowboard-Cross-Gold, Bronze an Dusek
Hämmerle kürte sich zum Doppel-Olympiasieger

Hämmerle holt erneut Snowboard-Cross-Gold, Bronze an Dusek

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 15:14 Uhr
Hämmerle kürte sich zum Doppel-Olympiasieger
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Alessandro Hämmerle ist erneut Olympiasieger im Snowboard Cross. Der Vorarlberger gewann am Donnerstag das Finale im Livigno Snow Park nach einem starken Finish vor dem Kanadier Eliot Grondin. Bronze ging durch Ex-Weltmeister Jakob Dusek ebenfalls an Österreich. Für das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) waren es die Medaillen zehn und elf im Rahmen der Winterspiele in Italien.

Aus dem österreichischen Quartett hatten sich David Pickl und Lukas Pachner schon im Achtelfinale als jeweils Dritte ihrer Läufe verabschiedet. Hämmerle und Dusek hatten jeweils im Fotofinish ihrer Halbfinal-Läufe den Aufstieg fixiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
36
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
28
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Kommentare
25
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Kommentare
24
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Anzeigen
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 