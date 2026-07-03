Hamilton lässt Fans auf Silverstone-Heimsieg hoffen

Von: APA/dpa

Lewis Hamilton hat die Hoffnungen der englischen Formel-1-Fans auf einen Heimsieg in Silverstone befeuert. Der Ferrari-Star legte im einzigen Freien Training zum Grand Prix von Großbritannien in 1:29,260 Minuten die schnellste Zeit hin. Hamilton, mit neun Erfolgen Rekordsieger auf seiner Heimstrecke, verwies WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,213 Sek.) im Mercedes auf den zweiten Platz. Das Ergebnis für Ferrari rundete Charles Leclerc (+0,599 Sek.) als Dritter ab.

Max Verstappen im Red Bull fuhr zur sechstschnellsten Zeit, womit er zwischen den McLaren von Oscar Piastri und Vorjahressieger Lando Norris lag. Die Fahrerwertung führt weiter der Italiener Antonelli an. Der Mercedes-Pilot hat nach zwei Rennen ohne Sieg 40 Punkte mehr als sein Teamkollege George Russell, der Vierter wurde. WM-Dritter ist Hamilton. Der Ferrari-Star hat 46 Zähler weniger als Antonelli.