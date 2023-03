Hamza klopft an die Tür zu Top 100

Bozen – Fünf Wochen vor Beginn der Olympia-Qualifikation klopft die Boznerin Yasmine Hamza an die Tür zu den 100 der Weltrangliste. Beim Ruichang China Masters gewann die 19-Jährige erstmals ein Match bei einem Turnier der Kategorie BWF Tour 100.

Die beschwerliche Reise in die chinesische Provinz hat sich für Hamza bezahlt gemacht. Dank ihres Dreisatz-Erfolgs über Veronika Dobiasova aus Tschechien schaffte es die für den SSV Bozen gemeldete Spielerin erstmals in das Achtelfinale der BWF Tour. Das ist die Premium-Serie der Weltranglistenturniere, die wiederum in fünf unterschiedlich dotierte Kategorien unterteilt ist.

Der Erfolg in China war für Hamza in mehrerlei Hinsicht wichtig. Sie rückte so bis auf Position 101 der Weltrangliste vor (Best Ranking 100). Gleichzeitig sicherte sie sich den einzigen Startplatz für Italien im Einzel bei den European Games Ende Juli in Polen. Allerdings zog sich Hamza in China auch eine Verletzung an der Achillessehne zu. Dadurch verzichtete sie auf das Achtelfinale. Die Verletzung zwang sie auch zur Aufgabe bei den anschließenden Polish Open (International Challenge).

Für Hamzas Klubkollegin Katharina Fink gab es weder in China noch in Polen ein Erfolgserlebnis. Die 20-Jährige liegt in der Weltrangliste auf Position 120. Aus Südtirol war an beiden Turnieren auch Judith Mair (BWF Nr. 137) beteiligt. Die Malerin schied in China in Runde eins aus und erreichte in Polen sowohl im Einzel als auch im Doppel das Achtelfinale. In Polen kassierte auch David Salutt aus Meran im Doppel mit Giovanni Greco eine Erstrunden-Niederlage.

Für Hamza und Fink geht es unmittelbar nach Ostern mit dem Dutch International (International Series) und en Niederlanden weiter. Die Olympiaqualifikation beginnt für die beiden besten Azzurre Anfang Mai in Mexiko (International Challenge)

Ergebnisse China: https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=8B1531C0-63EC-4C45-A3EF-AA8D2CDF7115&draw=9

Ergebnisse Polen: https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=E9447FD3-E0D3-43F6-BFD0-F439BCD03B71&draw=4

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Rund 25 Spieler trainieren an der SBS, auch Hamza und Fink.