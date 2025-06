Hartberg-Torhüter Sallinger unterschreibt bei Hibernian

Von: apa

Torhüter Raphael Sallinger verlässt den Fußball-Bundesligisten TSV Hartberg in Richtung Schottland. Der bisherige Stammtorhüter der Oststeirer wechselt zu Hibernian nach Edinburgh. Der 29-Jährige unterschrieb beim schottischen Ligadritten der vergangenen Saison einen Drei-Jahres-Vertrag. Das gab sein neuer Arbeitgeber am Donnerstag bekannt. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart, Sallingers Vertrag in Hartberg wäre noch ein Jahr gelaufen.

Mit den “Hibs” startet Sallinger in der Qualifikation für die Europa League. Für die Hartberger absolvierte der gebürtige Kärntner in sieben Jahren 106 Profispiele, in den vergangenen zweieinhalb Jahren war er die klare Nummer eins. “Ich weiß, dass mit dieser Entscheidung ein sehr besonderes Kapitel in meiner Karriere enden wird”, erklärte Sallinger in einer Hartberg-Mitteilung.

Laut TSV-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr laufe die Suche nach einem “adäquaten Ersatz” bereits auf Hochtouren. “Das Anforderungsprofil ist klar.”