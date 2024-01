Hauser und Zdouc kehren in den Biathlon-Weltcup zurück

Die vor Weihnachten in Lenzerheide erkrankt fehlende Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser kehrt in Oberhof ins Biathlon-Weltcupgeschehen zurück. Auch die im gesamten Saisonverlauf nach Gesundheitsproblemen noch nie eingesetzte Dunja Zdouc ist vom ÖSV für die Bewerbe in Deutschland nominiert worden, die Kärntnerin ersetzt Kristina Oberthaler. Im Männerteam gibt Magnus Oberhauser nach überstandener Covid-Infektion sein Comeback, er verdrängte Patrick Jakob aus dem Aufgebot.

Das erste Rennen im neuen Jahr, der Sprint der Männer, ist am Mittwoch aufgrund der ungünstigen Warmwetterprognose mit Regen und auch Sturmböen um einen Tag auf Freitag verschoben worden. Da soll wie ursprünglich geplant auch der Frauen-Sprint stattfinden. Am Wochenende stehen die Verfolgungen und Staffeln auf dem Programm.