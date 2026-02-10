Heimspiel unter Flutlicht: Der FCS empfängt Monza

Von: mk

Bozen – Nach dem Gastspiel in Carrara am vergangenen Samstag ist der FC Südtirol bereits am Mittwoch, den 11. Februar wieder im heimischen Drusus-Stadion gefordert. Im Rahmen des 24. Spieltags der Serie B – zugleich der dritten englischen Woche der laufenden Meisterschaft – treffen die Weißroten in der Bozner Spielstätte auf Monza. Der Anpfiff der Begegnung ist für 19.00 Uhr angesetzt.

Nach zuvor vier Siegen in Serie holten die Weißroten am vergangenen Spieltag ein wertvolles Unentschieden bei Carrarese. Das Duell zweier formstarker Mannschaften im „Stadio dei Marmi“ blieb trotz hoher Intensität und zahlreicher Offensivaktionen torlos. Für das Team von Trainer Fabrizio Castori bedeutete dies das fünfte Spiel ohne Gegentor in dieser Saison, das dritte in den letzten vier Partien. Mit 29 Punkten rangiert der FCS aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz.

Trainer Castori muss gegen Monza auf den gelbgesperrten Merkaj sowie auf Pietrangeli, Martini und Zedadka verzichten, während Tronchin und Federico Davi ins Aufgebot zurückkehren.

Der Gegner

Nach dem Abstieg aus der Serie A im vergangenen Jahr hat Monza im Sommer Paolo Bianco als Cheftrainer verpflichtet, der zuvor Frosinone dank einer hervorragenden Endphase zum Klassenerhalt geführt hatte. Nach ausgeglichenem Start mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen in den ersten sechs Partien setzte die Mannschaft zu einer eindrucksvollen Serie von sieben Erfolgen in Serie an und übernahm zwischenzeitlich die Tabellenführung. Diese ging nach dem 14. Spieltag zwar verloren, doch Monza behauptete sich weiterhin in der Spitzengruppe. Am vergangenen Sonntag feierten die „Brianzoli“ mit dem 2:1-Heimsieg gegen Avellino den dritten Erfolg in Serie und rückten auf Rang 2 vor, der am Saisonende den direkten Aufstieg bedeuten würde.

Taktisch setzt Bianco bevorzugt auf ein 3-4-2-1-System. Zuletzt nicht zur Verfügung standen dem 48-jährigen Übungsleiter Innenverteidiger Ravanelli, Mittelfeldakteur Galazzi und Stürmer Petagna.

Augenmerk auf

Hernani (31) hat seit seinem Wechsel zu Monza Anfang Jänner sofort Akzente gesetzt. Der brasilianische Mittelfeldspieler, in der Hinrunde noch in der Serie A für Parma im Einsatz, erzielte in seinen ersten fünf Ligaspielen für die „Brianzoli“ drei Treffer.

Mit Patrick Cutrone wurde im Winter ein weiterer Offensivspieler verpflichtet, der die Qualität im Angriff zusätzlich erhöht. Der 28-jährige Stürmer, ausgebildet bei Milan und mit jüngsten Serie A-Stationen bei Como und Parma, war beim Heimsieg gegen Avellino spielentscheidend: Nach seiner Einwechslung in der 60. Minute beim Stand von 0:1 erzielte er den Ausgleich und leitete damit die Wende ein.

In hervorragender Form präsentiert sich zudem Andrea Colpani (26). Die hängende Spitze, mit 91 Serie A-Einsätzen und 14 Treffern zwischen Monza und Fiorentina, steht in der laufenden Meisterschaft bei zwei Toren und einer Vorlage. In der Saison 2019/20 gehörte er in Trapani zum Kader von Trainer Castori.

Der Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem FC Südtirol und Monza wird von Herrn Giuseppe Mucera aus der Sektion Palermo geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Francesco Luciani (Mailand) und Gilberto Laghezza (Mestre) sowie der 4. Offizielle Daniele Perenzoni (Rovereto). Die Videoschiedsrichter der Partie sind die Herren Fabio Maresca (VAR; Neapel) und Matteo Gualtieri (AVAR; Asti).