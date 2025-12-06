Hochklassiger Eishockey-Krimi geht an die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Klobenstein – Ein großartiges Spiel lieferten sich die Rittner Buam SkyAlps und der EK Die Zeller Eisbären am Samstagabend in der Ritten Arena. Tore fielen zwar keine, aber an Tempo, Härte und Intensität mangelte es gegen den Titelverteidiger der Alps Hockey League keineswegs. Am Ende mussten die Penalties entscheiden und Ritten setzte sich mit 1:0 durch.

Nach der erfolgreichen Qualifikation für das Halbfinale der IHL Serie A am Donnerstag im Derby gegen HC Gherdëina galt es für die Rittner Buam SkyAlps, am Samstag nachzulegen, um in der Alps Hockey League den Anschluss an die Topplätze zu schaffen. Und das Spiel gegen den amtierenden Meister EK Die Zeller Eisbären versprach von Beginn an Spannung, denn es wurde in hohem Tempo agiert. Dabei blieben die Top-Chancen zunächst noch aus. Das änderte sich erst in den Powerplays, beide Mannschaften hatten je zwei davon im ersten Drittel. Auf der Seite der Rittner Buam vergaben Crespi (17.) und Alderson (18.) die besten Möglichkeiten, für Zell am See scheiterten hingegen Wilfan (12., knapp daneben) und Jennes (14./von Furlong gehalten). Damit blieb es nach den ersten 20 Spielminuten beim torlosen Zwischenstand von 0:0.

Auch nach dem zweiten Drittel sollte es beim unveränderten Spielstand von 0:0 bleiben. Und auch im zweiten Drittel gab es je zwei Powerplays pro Seite zu sehen. Doch die Penaltykilling-Teams beider Mannschaften leisteten ganze Arbeit und neutralisierten den Großteil der gegnerischen Angriffe. In den Anfangsminuten waren dabei die Rittner Buam am Drücker, die Schüsse von Welychka (23.) und Crespi (25.) fanden aber nicht den Weg an Zell-am-See-Goalie Schmidt vorbei. Auf der Gegenseite stand aber ebenfalls ein felsenfester Rückhalt zwischen den Pfosten. Insbesondere im Powerplay beim Schuss von Huard (28.) konnte sich Furlong mit einem akrobatischen Save auszeichnen. Eine Topchance für Ritten hatte Felicetti in der 36. Minute, zwei Mal in Folge kam er zum Abschluss, zwei Mal in Folge war aber bei Schmidt Endstation. Trotz eines tempo- und dieses Mal auch chancenreichen Mitteldrittels blieb es so vorerst beim 0:0.

Im Schlussdrittel hatte Zell am See den besseren Start, kam aber nicht an Furlong vorbei. Und nach einigen Minuten drehten auch Furlongs Vordermänner gehörig auf, den für den Rest des letzten Spielabschnittes setzten sie die Eisbären gehörig unter Druck. Doch es sollte nicht klappen mit dem erlösenden Treffer, Felicetti (50.) bekam den Puck nach einem Traumpass von March nicht auf das Tor und Schmidt hielt gegen Welychka einige Male ganz stark. So ging es in die Overtime, die ebenfalls großartiges Eishockey von beiden Mannschaften, aber eben keine Treffer bot. Besonders im Pech war Welychka, der in der Schlusssekunde der Overtime an der Latte scheiterte. Also musste das Penaltyschießen entscheiden. Und hier blieben Rittens Schützen Welychka, Crespi und Kevin Fink allesamt fehlerfrei, während für Zell am See nur Wilfan traf. Damit endete die Partie mit 1:0 und der Extrapunkt ging an Ritten.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

Rittner Buam SkyAlps – EK Die Zeller Eisbären 1:0 SO (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Tore: /. Entscheidender Penalty: Kevin Fink