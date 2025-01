Hoffenheim trotz 4:3 bei Anderlecht in Europa League out

Von: apa

Die TSG Hoffenheim hat sich aus der Fußball-Europa-League verabschiedet. Das Team von Christian Ilzer siegte zum Abschluss der Ligaphase am Donnerstag zwar 4:3 bei Anderlecht, die nötige Schützenhilfe in den übrigen Partien blieb aber aus. Mit zwei Siegen aus acht Spielen beendet der deutsche Bundesligist die Tabelle an der 27. Stelle. Im Play-off um den Einzug ins Achtelfinale stehen Yusuf Demir mit Galatasaray und Stefan Schwab mit PAOK Saloniki.

Hoffenheim war stark ersatzgeschwächt in Brüssel angetreten, so fehlten u.a. der nach einer Erkrankung noch nicht fitte Alexander Prass. Florian Grillitsch wurde wie gehabt nicht berücksichtigt. Florian Micheler war demnach der einzige österreichische Beitrag auf dem Spielfeld, der 19-jährige Tiroler wurde in der 77. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Robin Hranac (41.), Tom Bischof (54.), David Mokwa (59.) und Adam Hlozek (65.) trafen für die Ilzer-Elf. Die Hoffenheimer können sich nun ganz auf den Abstiegskampf im Liga-Alltag konzentrieren. Am Sonntag steht bei Meister Bayer Leverkusen die nächste große Herausforderung an.

Demir kam zu längerem Einsatz

Demir kam beim 1:2 von Galatasaray bei Ajax Amsterdam ab der 69. Minute zu einem seiner wenigen Einsätze für den Istanbuler Großclub. Der Wiener hatte in dieser Saison in der Europa League davor nur fünf, in der Liga in fünf Kurzeinsätzen nur 36 Minuten gespielt. Galatasaray verpasste durch die Niederlage den Sprung in die Top acht, die fix im Achtelfinale stehen. Dies sind Lazio Rom, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olympique Lyon, Olympiakos Piräus und die Glasgow Rangers.

Galatasaray könnte es in der Play-off-Auslosung als gesetztes Team mit PAOK Saloniki zu tun bekommen. Die Griechen mit Schwab im Mittelfeld verloren bei Real Sociedad mit 0:2.