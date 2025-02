Hopp Schwiiz: Stefan Federer sorgt in Umhausen für ersten Weltcupsieg der Schweiz

Von: mk

Umhausen – Mit einer faustdicken Überraschung ist am Sonntagnachmittag der FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Umhausen in Österreich zu Ende gegangen. Stefan Federer (SUI) entschied den Eliminator für sich, es ist der erste Podestplatz für den 35-Jährigen und zugleich der erste Weltcupsieg für die Schweiz.

Umhausen (FIL/09.02.2025) Das im K.O.-Modus ausgetragene Eliminator-Renner im Einsitzer der Herren brachte ein neues Siegergesicht hervor. Stefan Federer (SUI) hatte im Achtelfinale ein Freilos, im Viertelfinale setzte er sich gegen seinen Teamkollegen Jerome Almer (SUI) durch, ehe Federer mit einem Sieg gegen Fabian Brunner (ITA) ins Finale einzog. Dort knalle Federer mit 1.13,29 Minuten die absolut schnellte Zeit des Tages auf die 955 Meter lange „Grantau“-Bahn, Weltmeister Michael Scheikl (AUT) reihte sich mit einem Rückstand von 0,36 Sekunden auf Platz zwei ein, Dritter wurde Fabian Achenrainer (AUT/+0,41) vor Florian Clara (ITA). „Es ist unglaublich, ich fühlte mich schon das ganze Wochenende über gut, das Material hat perfekt gepasst. Mein Dank geht an meinen Teamkollegen (Jerome Almer, Anm. d. Red.), der mich vor dem Halbfinale und Finale unterstützt hat“, sagte Federer, der im Ziel von seinen Mitstreitern gefeiert wurde. Der Südtiroler Stefan Federer (Völs am Schlern) fuhr bis zur Saison 2020/2021 für Italien, seit dem Winter 2022/2023 startet er für die Schweiz.

Im Gesamtweltcup kommt es beim Finale in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) zum großen Showdown zwischen Michael Scheikl (495 Punkte) vor Florian Clara (490), während sich Alex Oberhofer (ITA/362) und Stefan Federer (358) den letzten Platz am Podium untereinander ausmachen.

Neunter Gesamtsieg für Evelin Lanthaler

Beim Eliminator der Damen machte Evelin Lanthaler (ITA) mit ihren insgesamt 57. Weltcupsieg auch den vorzeitigen Gewinn des Gesamtweltcups perfekt. Im Finale setzte sich die Weltmeisterin mit einer Zeit von 1.14,97 Minuten gegen ihre Teamkollegin Daniela Mittermair (ITA/+0,48 Sekunden) durch, Dritte wurde Lisa Walch (GER/+0,59), die sich über ihren ersten Podestplatz in dieser Saison freut, vor Tina Unterberger (AUT). „Es war heute ein langer Renntag, ich wusste, dass es im Finale knapp werden wird. Mit einem Sieg zum neunten Mal den Gesamtweltcup zu gewinnen freut mich besonders“, erklärte die Rekordsiegerin im Weltcup.

Das Finale im FIL Weltcup 2024/2025 im Naturbahnrodeln steigt am 22. und 23. Februar in Deutschnofen.

Top-vier Einsitzer Damen, Eliminator

1. Evelin Lanthaler (ITA) 1.14,97 Minuten

2. Daniela Mittermair (ITA) +0,48 Sekunden

3. Lisa Walch (GER) +0,59

4. Tina Unterberger (AUT) +0,81

Top-vier Einsitzer Herren, Eliminator

1. Stefan Federer (SUI) 1.13,29 Minuten

2. Michael Scheikl (AUT) +0,36 Sekunden

3. Fabian Achenrainer (AUT) +0,41

4. Florian Clara (ITA) +0,85