Hudson bei Diamond-League-Meeting in Brüssel Zweite

Speerwerferin Victoria Hudson hat sich beim Diamond-League-Meeting in Brüssel am Freitag nur der Weltmeisterin Haruka Kitaguchi geschlagen geben müssen. Die 27-Jährige lieferte mit 64,65 m eine neue Saisonbestleistung ab und überbot damit auch das Olympia-Limit für Paris 2024. Außer Reichweite war die überragende Kitaguchi, die den Speer auf 67,38 m warf. Die Japanerin sorgte damit für eine Jahresweltbestleistung.

Hudson, die unter anderem die WM-Zweite Flor Denis Ruíz Hurtado aus Kolumbien hinter sich ließ, blieb nur ganz knapp unter ihrer persönlichen Bestleistung von 64,68 m. Das ist auch der österreichische Rekord. Für die Teilnahme an den Sommerspielen in Paris nächstes Jahr war eine Weite von 64 m zu erbringen.

Die Heeressportlerin qualifizierte sich in Brüssel auch für das Finale der Diamond League in Eugene (USA) am 16./17. September. Sie sei “überglücklich”, sagte Hudson, “dass ich zu den Besten der Welt gehöre”. Auch bei ihrem Trainer Gregor Högler war die Freude groß. “Vicky hat sich in die Weltspitze geworfen und ist jetzt auf Augenhöhe mit den Besten der Welt”, sagte er laut Aussendung.

Dabei habe sich der Wurf gar nicht so gut angefühlt, erklärte Hudson. Sie habe nicht mit so einer Weite gerechnet. Schließlich durfte sie sich aber über einen “Hattrick” freuen, wie sie selbst sagte. “Erstes Podest bei der Diamond League, erste Teilnahme im Finale und direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.”

Hudson war mit 59,99 m in den Wettkampf eingestiegen. Im zweiten Versuch kam sie bereits auf 63,08 m – auch die hätten in der Endabrechnung für Platz zwei gereicht.

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen verbesserte unterdessen den 24 Jahre alten Weltrekord über die selten gelaufene 2000-m-Strecke. Der 5.000-m-Weltmeister von Budapest blieb in 4:43,13 Minuten unter der bisherigen Bestmarke von Hicham El Guerrouj. Marokkos Lauf-Idol hatte die zwei Kilometer am 7. September 1999 im Berliner Olympiastadion in 4:44,79 Minuten zurückgelegt.