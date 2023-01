Iceland International: Silber für Fink/Hamza im Damendoppel

Bozen/Island – Die erst 19-Jährige Yasmine Hamza hat beim Weltranglistenturnier „Iceland International“ im Damendoppel gemeinsam mit Katharina Fink (20) die Silbermedaille gewonnen. Es ist ihre 15. Medaille. Damit zieht die Boznerin mit Rekord-Italienmeister Klaus Raffeiner gleich, hat allerdings eine Goldmedaille mehr.

Fink und Hamza haben in Island (Future Series) im Doppel eine starke Vorstellung abgeliefert. Ohne Satzverlust ins Halbfinale, dort das Spiel gegen die Schweizerinnen Müller/Racloz gedreht (14:21, 21:14, 21:8) und erst im Endspiel verloren. Gegen die englischen Meisterinnen Abbygael Harris/Annie Lado unterlagen die beiden für den SSV Bozen gemeldeten Südtirolerinnen mit 13:21, 18:21. Fink/Hamza haben im Doppel bereits zehn Medaillen gewonnen und dabei zwei Turniersiege gefeiert. In der Weltrangliste sind sie auf Platz 78 klassiert.

Der Erfolg im Doppel ist ein Trostpflaster für das Einzel. Dort scheiterte Hamza im Achtelfinale unerwartet an ihrer Teamkollegin Gianna Stiglich. Katharina Fink unterlag in ihrem Auftaktmatch der Dänin Sofie Karmann knapp 17:21, 21:18, 17:21. In der Weltrangliste liegt Hamza als beste Azzurra auf Platz 100, Katharina Fink folgt als 114. Das Ziel für beide ist die Olympiaqualifikation im Einzel. In Island war aus Südtirol auch noch Marco Danti (Badminton Überetsch) am Start. Er überstand mit Hamza die Qualifikation im Mixed.

Ergebnisse Island: https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/8E707E95-B6D3-4EB5-8921-696288553EA3

Die SBS – Südtirol Badminton School ist ein Elite-Förderprojekt des Landes. Ziel der SBS ist, junge Talente – vor allem der Südtiroler Badmintonvereine – zusammenzuführen und auf individueller Basis zu fördern. Rund 25 Spieler trainieren an der SBS, auch Hamza und Fink.