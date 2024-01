In Carezza Dolomites ist alles angerichtet

Karersee – In dieser Woche gastiert der FIS Telemark Weltcup nach der Premiere im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Südtirol. Im Skigebiet Carezza Dolomites werden am Mittwoch, 17. und Donnerstag, 18. Jänner 2024 jeweils zwei Sprints für Damen und Herren ausgetragen. Mit Raphael Mahlknecht aus Völs mischt auch ein Südtiroler Athlet in der Weltspitze mit.

Wie im vergangenen Jahr ist auch heuer die Masarè-Piste im Herzen des Skigebiets Carezza Dolomites Schauplatz des FIS Telemark Weltcups. Telemarken ist eine sehr vielseitige Sportart, bei der sowohl Elemente aus dem Alpinen Rennsport, als auch aus dem Nordischen Bereich vorkommen. Das ist auch beim Sprint nicht anders – jener Disziplin, die am Mittwoch, 17. und Donnerstag, 18. Jänner in Carezza Dolomites zur Austragung kommt.

Auf den ersten Blick ähnelt der Sprint einem Riesentorlauf der Alpinen. Allerdings müssen die Athleten die Kurven mit Telemark-Knick fahren. Wird dieser nicht sauber ausgeführt, werden Strafsekunden addiert. Nach zirka der Hälfte der Strecke gilt es für die Teilnehmenden einen Sprung zu absolvieren, der bis zu 30 Meter weit geht. Auch hier muss die Landung im Telemark erfolgen. Ist die Ausführung der Telemark-Landung nicht sauber oder landen die Athleten vor einer festgelegten Weite, gibt es wieder Strafsekunden drauf.

Strafsekunden bei schlechter Technik oder zu kurzen Sprüngen

Anschließend geht es im Riesentorlauf weiter, ehe vor dem Ziel als letztes Hindernis eine 360-Grad-Steilkurve auf die Athletinnen und Athleten wartet. Hier gilt es möglichst viel Schwung mitzunehmen, denn der letzte Streckenteil ist sehr flach und dort müssen die Sportlerinnen und Sportler wie beim Langlauf kräftig mit den Armen anschieben, um schnellstmöglich ins Ziel zu gelangen. Das ist auch der Grund, warum die Telemarker auf der Strecke mit Langlaufstöcken unterwegs sind.

Der Startschuss für den ersten Durchgang fällt an beiden Wettkampftagen um 10 Uhr, die Entscheidung fällt hingegen ab 12 Uhr. Es werden zunächst die Athletinnen auf die Piste gehen, ehe im Anschluss die Männer Jagd auf die Bestzeit machen. Unter den rund 50 eingeschriebenen Telemarkerinnen und Telemarkern aus 12 verschiedenen Nationen, befindet sich mit Raphael Mahlknecht auch ein Südtiroler Wintersportler. Der 22-Jährige hat bisher 63 Weltcuprennen bestritten und ist dabei einmal auf das Podium gefahren. Das war im Februar 2023, als der Völser in Aal in Norwegen Rang drei belegte. Außerdem holte Mahlknecht im März 2022 Bronze bei den Junioren-Weltmeisterschaften im schweizerischen Mürren.

„Wir sind bereit und haben die Vorbereitungen weitestgehend abgeschlossen. Die Bedingungen sind nach den Schneefällen in der vergangenen Woche ideal. Die Weltelite der Telemarker darf sich auf eine perfekt vorbereitete Piste freuen. Wir werden natürlich auch sonst alles daransetzen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler aus allen Teilen Europas in unserem sonnigen Skigebiet wie zu Hause fühlen“, sagt Florian Eisath, Geschäftsführer von Carezza Dolomites.

Programm FIS Telemark Weltcup Carezza Dolomites

Mittwoch, 17. Jänner 2024

10.00: Start 1. Durchgang Sprint

12.00: Start 2. Durchgang Sprint

Donnerstag, 18. Jänner 2024

10.00: Start 1. Durchgang Sprint

12.00: Start 2. Durchgang Sprint