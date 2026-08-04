Aktuelle Seite: Home > Sport > Infantino beruft FIFA-Krisensitzung für Mittwoch ein -Medien
Gianni Infantino hält Ausschau nach Verbündeten

Infantino beruft FIFA-Krisensitzung für Mittwoch ein -Medien

Dienstag, 04. August 2026 | 23:04 Uhr
Gianni Infantino hält Ausschau nach Verbündeten
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Schriftgröße

Von: importer

FIFA-Boss Gianni Infantino hat Medienberichten zufolge für diesen Mittwoch zu einer Krisensitzung des Fußball-Weltverbandes nach Marokko geladen. Die Zeitung “The Times” sowie der englische Sender Sky meldeten, dass der heftig in der Kritik stehende Weltverbandschef wichtige Mitarbeiter zu einem Treffen in die Hauptstadt Rabat beorderte. Den Meldungen zufolge sei allerdings unklar, was der Schweizer dann genau besprechen wolle.

Infantino hatte zuletzt für eine Welle der Empörung in der Fußball-Welt gesorgt, als Pläne zum Verkauf von WM-Rechten an Investoren bekannt wurden. Der FIFA-Präsident lenkte zwar ein und verwarf die Idee – dennoch aber formiert sich vor allem in Europa heftiger Widerstand gegen ihn. Möglicherweise bedeutet die aktuelle Krise das Ende von Infantinos FIFA-Präsidentschaft.

Wichtige Vertraute wenden sich ab

In den vergangenen Tagen hatten selbst enge Mitarbeiter Infantinos Kritik an ihrem Chef geübt. FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström beklagte eine “traurige und tadelnswerte Reihe von Ereignissen” sowie einen “Aufruhr”. Ex-Coach Arsene Wenger, bei der FIFA der Direktor für die globale Fußball-Entwicklung, ging auf Distanz zu Infantino. Dessen enger Vertrauter und Berater Carlos Cordeiro war schon in der vorigen Woche aus Protest zurückgetreten.

In Rabat ist der regionale Hauptsitz der FIFA für Afrika; 2027 stehen dort der 77. FIFA-Kongress sowie die nächsten Präsidentenwahlen an. In der Hauptstadt des WM-Co-Gastgebers von 2030 war Infantino in der vorigen Woche als Gast von König Mohammed VI. öffentlich aufgetreten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Kommentare
152
Eskalation am Drehkreuz in Seceda
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Kommentare
109
Jagd auf Wildcamper in Südtirol
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Kommentare
82
Boznerin erlebt humanitäre Krise in Ceuta hautnah mit
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Kommentare
80
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Kommentare
45
Achammer macht Druck: Schluss mit Social Media für Kids
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 